Шуляк раскрыла детали законопроектов по расширению дерегуляции: как повлияют на бизнес

Больше инвестиций и меньше бюрократии, создание рабочих мест и экономический рост: Кабинет министров одобрил законопроекты по расширению процесса дерегуляции, которые являются чрезвычайно важными для украинского бизнеса и его поддержки как во время полномасштабной войны, так и во время восстановления страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Вопрос дерегуляции сегодня для Украины является чрезвычайно важным, потому что работающий бизнес в Украине - это прежде всего уплаченные налоги, которыми финансируются расходы для Вооруженных сил. Ведь средства международных партнеров, которые поступают в качестве помощи для Украины, могут использоваться в основном на социальные и на гуманитарные цели. А для того, чтобы поддерживать украинское войско, нужны налоги от нашего бизнеса, который максимально работает в Украине, создает здесь рабочие места, помогает развивать экономику", - акцентировала Шуляк.

Как отметила парламентарий, для украинского бизнеса очень важно, чтобы было как можно меньше бюрократии, как можно меньше вмешательства государства в разных видах: и через разные разрешения, и через разные согласования. Решить это должны одобренные правительством законопроекты по расширению процесса дерегуляции, которые вскоре должны поступить на рассмотрение Верховной Рады.

"Первый законопроект предусматривает отмену 63 разрешений и согласований в области медицины, окружающей среды, водного и лесного хозяйства, аграрного сектора, энергетики, внешнеэкономической деятельности, образования и культуры. Второй - вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, отменяя ответственность за отсутствие разрешений, аннулирование которых предусмотрено первым законопроектом", - сообщила парламентарий.

Так, привела пример Шуляк, в сфере внешнеэкономической деятельности действует требование о государственной регистрации договоров, когда осуществляется совместная деятельность с участием иностранного инвестора.

"На сегодня с иностранным инвестором работает не только украинский бизнес, работают органы местного самоуправления, региональные власти, украинское правительство. То есть требование для бизнеса, что нужно обязательно пройти государственную регистрацию для того, чтобы государство знало о заключенных таких соглашениях, оно точно является лишним и обременительным", - отметила Елена Шуляк.

Также, добавила она, на сегодня в сфере образования действует требование получать лицензию, если украинский бизнес хочет заниматься и предоставлять услуги в сфере внешкольного образования.

"Понятно, что такая лицензия точно является ненужной, особенно сейчас при многообразии различных кружков, различных программ для детей, и это точно государство не должно регулировать. Поэтому отмену 63 разрешений Верховная Рада точно поддержит, чтобы эти инструменты не мешали украинскому бизнесу", - отметила парламентарий.

Елена Шуляк напомнила, что в Плане Украины Ukraine Facility есть три важных маркера, которые касаются развития бизнес-среды и формирования нового благоприятного бизнес-климата. Один из них выполнен еще в конце прошлого года и утвержден соответствующий план по дерегуляции. В рамках этого плана правительство выполняет свои обязательства.

"Следующим маркером является создание Единой государственной электронной системы в сфере разрешительных процедур. Уже в экспериментальном порядке начинает работать эта система. Но для того, чтобы она работала на полную мощность, нужно внести изменения соответствующие и в законы, и в нормативно-правовые акты и наполнить ее техническими возможностями для того, чтобы бизнес не тратил свое время, а через "Дію" или Государственный портал мог очень быстро налаживать все процессы и получать соответствующие разрешения, лицензии и т.д.", - сообщила Шуляк.

По ее словам, цифровизация способствует максимально тому, чтобы уменьшались расходы бизнеса на различные бюрократические процедуры, что влияет в целом на экономику страны.

"Еще одним маркером Ukraine Facility является требование двигаться путем сокращения проверок для бизнеса, особенно в тех случаях, когда бизнес делает соответствующие шаги к страхованию своей деятельности, различных аудиторских проверок, поэтому, конечно, такие риски снижаются и, конечно, таких различных проверок должно быть меньше. Уверена, что такие решения также будут одобрительно приветствоваться представителями украинского предпринимательства", - отметила Шуляк.

Парламентарий отметила большой прогресс в вопросе цифровизации. В то же время она считает, что следующим этапом для того, чтобы продолжать внедрение цифровых сервисов в государство, нужно переходить к автоматизации различных процессов при предоставлении разрешений, согласований и тому подобное.

"Важно работать над тем, чтобы были уменьшены коррупционные риски, а они могут быть уменьшены, когда убирается контакт. Меньше контактов с чиновниками, меньше коррупции. Украинский бизнес должен работать", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, сегодня не только парламент, но и правительство, и соответствующие центральные органы исполнительной власти работают над тем, чтобы бюрократическая машина со стороны государства была максимально уменьшена. Все эти процессы очень важны будут непосредственно при восстановлении, восстановлении Украины.