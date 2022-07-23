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Шуляк розповіла, як відновлювати Полтавську область після війни

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com / el.shuliak)
Автор: Ілона Свиридова

Для відновлення та розвитку Полтавської області держава буде допомагати з кредитами та грантами для підприємців, а також створювати вигідні умови для будівництво житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час зустрічі з будівельниками та аграріями Полтавської області.

"З будівельниками мали мову про відновлення інфраструктури та будівництво нових помешкань для тих, хто вирішить залишитися на Полтавщині. Такий хід подій ми передбачили нашим законопроектом про відновлення зруйнованого чи пошкодженого окупантами житла (7198). Також не оминули з будівельниками і питання звільнення від податків на зруйновану нерухомість (документ вже готується до реєстрації), а також надання іпотеки людям, які донині не могли нею скористатися (законопроект плануємо прийняти до кінця липня)", - зазначила народна депутатка.

Стосовно аграріїв, то уряд та парламент мають багато пропозицій: гранти, впровадження програм, залучення коштів інвесторів тощо.

"Наприклад, з жовтня планується, що аграрії, які обробляють до 120 гектарів землі, зможуть отримати від ЄС по 100 євро за гектар. Також передбачена допомога для галузі тваринництва: ті, хто утримує до 100 голів ВРХ, отримає по 170 євро на корову", - зауважила Шуляк.

Своєю чергою, Олексій Устенко зауважив, що попри надскладну ситуацію, мешканці Полтавської області готові працювати і розвивати економіку області.

"Наразі тут живе майже 200 тисяч переселенців. Усі вони отримали тимчасове житло. Працює бізнес, ведуться відновлювальні роботи, працюють аграрії та будівельники. Тож держава має тільки створювати гідні умови для їхнього розвитку і допомагати фінансово", - переконаний нардеп.

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Полтавская областьОлена Шуляк