Шуляк розповіла, звідки Україна братиме ресурси на відбудову інфраструктури

"Вже зараз різні країни беруть шефство над українськими територіями. Наприклад, уряд Естонії офіційно заявив про те, що вони будуть займатись відновленням Житомирської області. Йдуть перемовини щодо сум і об’єктів інфраструктури - мости, дороги, школи та садочки. Все буде реконструйоване", - заявила Шуляк.

Також йдуть перемовини про те, що Великобританія братиме участь у розбудові Київської області, Туреччина розглядає можливість інвестувати в Харківщину, Данія - розглядає допомогу Миколаївщині.

"Це буде гарним трендом, коли країни приєднуватимуться до того, щоб розбудовувати міста України", - додала вона.

За її словами, для відновлення інфраструктури, що зруйнована росіянами, розраховують також на кошти з макрофінансової допомоги у 9 млрд грн, з платформи Unated24, яка має на меті збільшити благодійні пожертви на підтримку України у світі, зокрема й шляхом об'єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників.