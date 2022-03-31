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Шуляк розповіла, як і кому компенсують втрачене внаслідок війни житло

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Четвер 31 березня 2022 13:17
Шуляк розповіла, як і кому компенсують втрачене внаслідок війни житло Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українці можуть отримати компенсацію втраченого або пошкодженого житла, зокрема і ті, хто лише інвестував у новобудови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі "Україна 24".

"Якщо людина проінвестували в будинок, де вже зведений каркас, то вона підпадає під компенсацію. Якщо там тільки вирито котлован, то на рівні закону ми можливості компенсації не прописували. Будинки, які не зруйновані, а пошкоджені і вимагають проведення певних видів ремонтів, - для них передбачається грошова компенсація на ремонт, щоб мати можливість далі в ньому проживати", - сказала вона.

Якщо житло не підлягає відновленню, пропонується фінансування нового будівництво:

  • аналогічна житлова площа, але не більше ніж 150 кв. м за кожен об’єкт житлової нерухомості;
  • у населеному пункті, у якому знищено житло або за бажанням в іншому, але аналогічної категорії;
  • можна отримати житло вищої вартості, самостійно профінансувавши різницю;
  • право вибору об’єкта будівництва та забудовника з-поміж тих, хто підписав договір з розпорядником фонду

"Вже створено фонд з відновлення інфраструктури, розпорядником якого є Мінінфраструктури. До того ж, уряд і парламент на законодавчому рівні розробляють механізми, щоб українці отримували компенсацію за житло. Йдеться про квадратні метри, а не гроші. Адже ми думаємо і про створення робочих місць, і про роботу підприємств, щоб відновлювалась економіка", - пояснила голова партії.

Для початку, наголошує Шуляк, треба провести облік всього зруйнованого житла. І в застосунку "Дія" вже доступна послуга, де громадяни можуть зайти і подати інформацію про втрачене або пошкоджене майно. Вчора вже було понад 10 тис. заявок.

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Олена Шуляк
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