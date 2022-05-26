Шуляк розповіла про зміни у правилах подачі інформації про зруйноване майно

Перелік тих, хто може подати інформацію про своє зруйноване або пошкоджене майно, розширили.

"Відтепер подати заявку можуть не тільки фізичні особи, але і юридичні, або ж їхні спадкоємці чи правонаступники. Тобто не лише фактичні господарі нерухомості, але й потенційні власники - ті, хто не встиг оформити право на нерухомість або ж тільки інвестував кошти у будівництво", - пояснила Шуляк.

За її словами, про пошкодження або руйнацію можуть повідомляти власники нерухомості або замовники будівництва. Також це стосується членів житлово-будівельних кооперативів, які викупили житло, але ще не оформили право власності на нього. Крім того повідомлення можуть подавати й спадкоємці всіх категорій заявників.

"На сьогодні понад 424 тис. людей втратили житло або ж потребують допомоги у ремонті, втім заявки на компенсацію все ще надходять. Ми знайдемо можливість допомогти кожному", - запевнила вона.

Нагадаємо, парламент у першому читання затвердив законопроект № 7198, який впроваджує компенсацію власникам зруйнованого або пошкодженого житла. Триває робота над правками й після того, як законопроєкт остаточно ухвалять, програма компенсацій почне діяти.