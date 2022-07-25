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Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час війни

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Понеділок 25 липня 2022 16:20
Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час війни Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Олександр Мороз

Влада продовжує напрацьовувати план дерегуляції бізнесу під час війни, а також фіналізує законопроекти, які зменшать навантаження на наш бізнес. Усе це дозволить допомогти підприємствам, які продовжують працювати і сплачувати податки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голова партії "Слуга народу" Олену Шуляк у Facebook за підсумками візиту у Полтавську область.

"Підтримка бізнесу під час війни - необхідність. Навіть легка промисловість дозволяє потужно збільшити кількість робочих місць (особливо надаючи роботу переселенцям), відтак - тримати на плаву нашу економіку. Відвідавши підприємство Premier Socks, переконалася: наш бізнес, маючи можливість працювати під час війни, не просто не зупиняє виробництво і сплачує податки, а й нарощує можливості, впроваджує енергоефективні заходи, підтримує армію і дарує людям гарні емоції своїми патріотичними дизайнами", - зазначила вона.

За словами голови партії, таких свідомих підприємств в Україні дуже багато, тому влада повинна всіляко їх підтримувати.

З актуальних питань, які турбують бізнес, - ПДВ, що сплачується при імпорті сировини та обладнання; продукція, що ввозиться в країну без розмитнення, а також брак кваліфікованих працівників.

"Це вже не перший міг діалог з представниками бізнесу і впевнена, нам вдасться допомогти тим, хто допомагає Україні. Продовжуємо напрацьовувати план дерегуляції бізнесу під час війни, а також фіналізуємо законопроекти, які зменшать навантаження на наш бізнес", - підсумувала вона.

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Олена Шуляк бизнес
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