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Шуляк: Рада призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцид

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с 80-й годовщиной геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"80 лет назад по приказу российского диктатора была начата депортация крымских татар с родного полуострова. Советские власти депортировали с полуострова более 200 тысяч крымских татар. Товарными вагонами их вывезли в Сибирь и Среднюю Азию. За несколько дней весь крымскотатарский народ был лишен Родины", - напомнила Шуляк.

Нардеп также отметила, что сегодня РФ повторяет преступления против крымскотатарского народа, начатые в мае 1944 тоталитарным коммунистическим режимом.

"Преследование крымских татар в Крыму РФ началось в 2014 году после временной оккупации полуострова. В 2022 году, с началом полномасштабного вторжения, рашисты продолжили репрессии представителей крымскотатарского народа. Их незаконно арестуют и преследуют", - подчеркнула Шу.

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает политически мотивированное преследование крымских активистов и запрет деятельности в Крыму Меджлиса крымскотатарского народа и невыполнение РФ решения Международного суда Организации Объединенных Наций по возобновлению его работы.

"Мир должен признать депортацию крымских татар 1944 актом геноцида и поддержать восстановление государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях. Виновные за преступления агрессии против Украины должны предстать перед Специальным международным трибуналом. Призываем страны мира к активному участию в реализации Украинской формулы мира Президента Владимир Глобальный саммит мира, направленный на достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и обеспечение глобальной безопасности мира", - резюмировала Шуляк.

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Верховная радаЕлена Шуляк