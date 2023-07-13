RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: Рада приблизила стандарты химической безопасности в Украине к международным

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада ратифицировала Конвенцию о безопасности в применении химических веществ на производстве №170. Соответствующий законопроект №0208 был подан в парламент президентом в рамках законодательной инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Ратификация соглашения позволит Украине привести стандарты химической безопасности в соответствие с наилучшими международными практиками. Речь идет об установлении международной классификации химических веществ и урегулировании правил обращения с ними. На всех этапах - от производства до утилизации - будет создана система надежного обращения с химическими веществами", - объяснила Шуляк.

Нардеп добавила, что на химических предприятиях будет определена область ответственности работодателей и четко закреплены обязанности и права работников.

"Усиление контроля на опасных производствах, как со стороны работодателей, так и со стороны государства позволит избежать несчастных случаев, защитить работников от вредного действия химических веществ и уменьшить их негативное влияние. Кроме того, государства, осуществляющие экспорт химических веществ в Украину, будут ответственными за их качество", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что Украина подписала конвенцию №170 еще в 1990 году.

"Мы ратифицировали Конвенцию №107 через 33 года после того, как Украина ее подписала, чем сделали мощный шаг в построении новой системы химической безопасности в нашей стране. Химические предприятия, работающие на территории Украины и использующие на производстве такие опасные химические вещества как хлор и аммиак, должны соблюдать общепринятые международные рамки, которые позволят и дальше двигаться в направлении защиты людей и окружающей среды", - резюмировала Шуляк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПарламентЕлена Шуляк