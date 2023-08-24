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Шуляк: проходной барьер партий для получения госфинансирования уменьшат до 3%

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

В Украине уменьшат необходимый процент голосов избирателей с 5% до 3% для получения партией госфинансирования. Это позволит создать антикоррупционный предохранитель и будет способствовать деолигархизации процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Мы много говорим об антикоррупционных предохранителях и прозрачности процессов, когда четко видно, откуда поступают деньги на счета политических сил, нет ли там российского следа. Однако забываем о еще одном, не менее важном, изменении - снижении порога требований к партиям, чтобы получить финансирование из госбюджета, а также четкий перечень требований, на что можно их тратить, а на что нет», - отметила она, комментируя принятие законопроекта № 9419–1.

Так, если сейчас государство финансирует только те партии, которые преодолели порог в 5% голосов на выборах и прошли в Верховную раду, то теперь получать средства на уставную деятельность могут набравшие 3% голосов, сообщила Елена Шуляк.

"По сути, это дополнительный стимул для развития тех, кто хоть и не попал в парламент, имеет определенную поддержку от граждан, готов работать и развиваться. Речь идет об амбициозных командах, которые в будущем могут стать лидерами перемен на местах, поддерживая здоровую политическую конкуренцию и строя гражданское общество, эта норма также будет способствовать деолигархизации, снижению влияния крупного капитала на политическую жизнь и развитию здоровой политической конкуренции, а также будет увеличивать прямое влияние избирателей на политический процесс", - убеждена она.

Также законопроект запрещает использование госфинансирования на:

  • незаконную и не предусмотренную уставом деятельность
  • оплату политической рекламы за 90 дней до выборов
  • приобретение недвижимого имущества, ценных бумаг, движимого имущества стоимостью свыше 100 РПМ
  • погашение задолженности за период до первого заседания ВРУ нового созыва
  • перечисление в избирательные фонды.

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ПарламентЕлена Шуляк