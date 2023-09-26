Шуляк: программа восстановления Украины невозможна без аудита на уровне территориальных общин

"6 лет целей, задач, планирования, которые мы утвердили в 2020 году, разрушило полномасштабное вторжение. Поэтому всю работу, которую проводили в 2020 году по развитию украинских территорий, сейчас нужно пересматривать. В рамках этого, министерство восстановления инициировало большую рабочую группу, к которой присоединилось более 300 экспертов по разным направлениям, и экономическое направление там одно из приоритетных", - сообщила Шуляк.

Согласно закону 2389-IX, все территории в Украине делятся на 4 функциональных типа: территории восстановления, региональные полюса роста, территории с особыми условиями для развития и территории устойчивого развития.

Уже в октябре, пояснила Шуляк, все они будут утверждены соответствующим постановлением Министерства восстановления и будет ясен конкретный вектор развития в зависимости от непосредственно их типа.

По ее словам, в прошлом году в Украине была принята программа комплексного восстановления, но для того, чтобы она заработала, каждому территориальному обществу необходимо провести у себя глубокий анализ экономической ситуации - выяснить, какие предприятия релокованы, какие предприятия разрушены, выехали и уже никогда не вернутся в Украину и т.д.

"Когда местные власти готовят программу комплексного восстановления, они должны будто просканировать свою территорию - понять, где есть смысл расположить индустриальный парк, что можно передать бизнесу в рамках малой приватизации, сколько есть недостроев, ведь проблема с жильем для ВПЛ стоит достаточно остро. Проведение обществом такого аудит может способствовать экономическому развитию. Это может поднять социально-экономические показатели региона, поэтому обязательно нужно воспользоваться этим", - заверила Шуляк.

Впрочем, при составлении программ комплексного обновления для каждого региона нужно обязательно учитывать нынешнюю демографическую ситуацию. С учетом того, что 8,2 млн украинцев уехали за границу, а 6,5 - зарегистрированы как ВПЛ, планировать экономическое развитие региона нужно таким образом, чтобы туда хотели вернуться жители. А это, объясняет Шуляк, настоящий вызов для большинства общин.

"Сейчас наши общества активно работают над этим, а наши партнеры - проект USAID "Говерла", их консультируют, чтобы они могли сделать качественные экономические исследования и правильное соответствующее прогнозирование. Поэтому мы обращаемся ко всем общинам независимо от того, есть ли у них разрушения, или нет - обязательно поработайте с экономической составляющей и проводите комплексное исследование своей территории", - отметила Шуляк и добавила, что уже скоро часть этих программ будет в публичном доступе.