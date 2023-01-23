Шуляк приняла отставку Халимона с должности главы черниговской организации "Слуги народа"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу партии в Facebook .

"Исполняющий обязанности председателя партячейки будет назначен вскоре в соответствии с уставом партии. Решение об избрании нового председателя областной организации будет принято на конференции/собрании областной организации в определенные уставом партии сроки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня партия "Слуга народа" также вышла с заявлением-призывом в правоохранительные и антикоррупционные органы провести тщательное, бескомпромиссное и быстрое расследование фактов относительно коррупционных действий высокопоставленных должностных лиц правительства и отдельных министерств.