Шуляк приняла отставку Халимона с должности главы черниговской организации "Слуги народа"

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк приняла отставку народного депутата Павла Халимона с должности главы Черниговской областной организации партии "Слуга народа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу партии в Facebook.
"Исполняющий обязанности председателя партячейки будет назначен вскоре в соответствии с уставом партии. Решение об избрании нового председателя областной организации будет принято на конференции/собрании областной организации в определенные уставом партии сроки", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня партия "Слуга народа" также вышла с заявлением-призывом в правоохранительные и антикоррупционные органы провести тщательное, бескомпромиссное и быстрое расследование фактов относительно коррупционных действий высокопоставленных должностных лиц правительства и отдельных министерств.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Халимона уволят с должности заместителя главы фракции.
Перед этим журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Халимон приобрел поместье на Печерских холмах, которое стоило десятки миллионов гривен, и оформил его на другое лицо.
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