RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуляк: приоритетом парламента остается евроинтеграция и усиление обороноспособности

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Главным итогом работы украинского парламента в 2023 году стало принятие законопроектов для начала переговоров по членству Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телемарафона.

"Одно из основных достижений парламента в 2023 году - это принятие евроинтеграционных законопроектов, благодаря чему Украина получила долгожданный старт начала переговоров о членстве в ЕС", - отметила Шуляк.

Она добавила, что парламент успешно выполнил требования ЕС и Европейской комиссии, а евроинтеграция остается в приоритете Верховной рады. Для этого парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, речь идет о продолжении реформ в правоохранительной сфере и антикоррупционных реформ.

"В следующем году в приоритете парламента также остается принятие законопроектов для усиления обороноспособности государства, социальная сфера. Если говорить о планах нашего комитета, то это реформа децентрализации, которая продолжается, несмотря на полномасштабное вторжение", - отметила она.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена ШулякПарламент