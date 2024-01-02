Шуляк: приоритетом парламента остается евроинтеграция и усиление обороноспособности

"Одно из основных достижений парламента в 2023 году - это принятие евроинтеграционных законопроектов, благодаря чему Украина получила долгожданный старт начала переговоров о членстве в ЕС", - отметила Шуляк.

Она добавила, что парламент успешно выполнил требования ЕС и Европейской комиссии, а евроинтеграция остается в приоритете Верховной рады. Для этого парламент планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности, речь идет о продолжении реформ в правоохранительной сфере и антикоррупционных реформ.

"В следующем году в приоритете парламента также остается принятие законопроектов для усиления обороноспособности государства, социальная сфера. Если говорить о планах нашего комитета, то это реформа децентрализации, которая продолжается, несмотря на полномасштабное вторжение", - отметила она.