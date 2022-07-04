Шуляк пропонує створити міжпарламентську платформу для прозорих правил відбудови України

"Партія "Слуга народу" ініціює створення міжпарламентської платформи, для забезпечення нагляду за прозорим процесом відбудови українських міст. Взаємодія на рівні груп депутатів із країн-партнерів дозволить побудувати справедливі та довірливі стосунки з усіма учасниками процесу відбудови - донорами відновлення, українською державою та громадянським суспільством. Саме законотворці мають сформувати єдині зрозумілі правила такої взаємодії. Український парламент та уряд зобов’язані гарантувати ефективне та прозоре використання всієї міжнародної допомоги з відбудови. І нова міжпарламентська платформа може стати інструментом забезпечення цих гарантій", - заявила Шуляк.

За її словами, українська сторона забезпечить єдину політику для всіх донорів - країн, альянсів та приватних компаній, які будуть працювати над відбудовою України.

Також нардеп розповіла про законодавчі ініціативи Верховної ради, які покликані забезпечити системне підхід до відновлення міст, постраждалих унаслідок війни росії проти України. Йдеться про закони та законопроєкти про комплексний план відновлення областей (закон № 7282), переведення фокуса на цивільну безпеку в містобудуванні (законопроект № 7398), будівництво нового енергоефективного житла (законопроект № 6485).

Нагадаємо, дводенна конференція з питань відновлення України стартувала сьогодні, 4 липня, у місті Лугано (Швейцарія).

Участь у заході беруть високопосадовці та представники понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. На конференції Україна представляє національний погляд на відбудову.

За словами президента Володимира Зеленського, відбудова України - найбільший економічний проект у Європі нашого часу.