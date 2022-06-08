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Шуляк: пропонуємо новий підхід у підготовці та утриманні бомбосховищ

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Середа 08 червня 2022 18:14
Шуляк: пропонуємо новий підхід у підготовці та утриманні бомбосховищ Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Уряд готує зміни до правил утримання, фінансування та підготовки бомбосховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк у колонці на УП.

"Серйозна проблема, зокрема у великих містах - приміщення, які насправді є бомбосховищам, є в приватній власності або оренді та використовуються як магазини, спортзали чи кафе. Часто в таких випадках вони не готові до використання у якості укриттів. Для розв’язання питання ми пропонуємо змінити відповідальних за утримання, фінансування та підготовку бомбосховищ", - повідомила Шуляк.

За її словами, зараз розробляються зміни до кодексу "Цивільного захисту", щоб забезпечити можливість використання бомбосховищ за прямим призначенням.

"Зараз відповідальність за бомбосховище лежить на балансоутримувачі об’єкта. Ми плануємо поширити цю відповідальність також на користувачів та власників приміщення", - сказала нардеп.

Також вона розповіла, що уряд має розробити новий типовий договір оренди приміщень із бомбосховищами державної та комунальної власності.

"Ключовою особливістю таких договорів стане істотна умова – можливість розірвання договору в односторонньому порядку в разі порушення вимог. У випадку розірвання договору орендар зобов’язаний звільнити захисну споруду протягом 24 годин", - пояснила Шуляк.

Вона нагадала, що наразі на підписі у президента ухвалений парламентом законопроект № 7282. Він передбачає, що усі нові планування та забудови, зокрема і відбудова зруйнованого під час війни, буде фокусуватися на безпеці.

"Планування та забудова територій має обов’язково враховувати укриття та інші безпекові питання. У законопроєкті ми пропонуємо законодавчо зобов’язати включати до регіональної та місцевої містобудівної документації окремі розділи про безпеку. Без цього затвердження містобудівної документації заборонено", - підсумувала Шуляк.

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