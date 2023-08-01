Шуляк: уже согласованы выплаты украинцам за поврежденное жилье более чем на 413 млн гривен

"По состоянию на 31 июля уже 5 077 заявлений от людей, жилье которых повреждено в результате российских обстрелов. Согласованы выплаты более чем на 413 млн грн. Но это общая сумма средств, утвержденных местными властями, переданы на выплату, обработанные банком и зачисленные на счета заявителей ", – рассказала она.

В общей сложности уже подано 31 502 заявления, из которых 10 570 ожидают доработки, а 7 803 - обработки. Над заявлениями работает 520 вновь комиссий.

"В основном заявления на компенсацию касаются квартир (52,8%) и частных домов (46,8%). Больше всего заявлений поступает из Харьковской, Киевской и Херсонской областей", - отметила Шуляк.

Кроме того, в Украине уже запущен механизм компенсации за уничтоженное в результате вооруженной агрессии РФ жилье и с сегодняшнего дня уже можно будет подать заявление на получение компенсации.

Речь идет об единоличных владельцах жилья, которое разрушено из-за боевых действий после 24 февраля и не подлежит восстановлению, размещено на территориях контролируемых Украиной.

Для этого нужно подать в "Дії" информационное сообщение, а после этого – подать через "Дію" заявление на получение компенсации.

Компенсация будет предоставляться в виде электронного жилищного сертификата, который можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках в любом обществе Украины.

Напомним, с 10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой компенсацию до 200 тыс. грн на ремонт начали получать владельцы поврежденного жилья. С 15 августа программа выплаты компенсаций будет распространяться на владельцев разрушенного жилья.

Ранее парламент принял инициированный главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.

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