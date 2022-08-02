Шуляк: першим об’єктом відбудови за міжнародні кошти стане дитсадок у Житомирській області

"Це зокрема перший із 15 об’єктів загальної інфраструктури, які Житомирська ОДА передала на розгляд Уряду Естонії для допомоги в відбудові всієї області. Ми радо вітаємо таке рішення і всіляко сприятимемо допомозі наших колег. Сьогодні для нас вкрай важливо, що світ об’єднується навколо України. Більше того, активно залучається до її відновлення. Разом ми все відбудуємо", - сказала вона, додавши, що загалом у Житомирській області росіянами зруйновано 70 освітніх об’єктів інфраструктури.

За її словами, будівництво нового сучасного дитячого садочку є аналогом проєкту дитсадків, які будує Естонія для своїх дітей. Кошти на реалізацію проекту вже виділені. Питання термінів будівництва залежить від безпекової ситуації в країні, зауважила Олена Шуляк.

"Мова йде не про відбудову зруйнованого дитячого садка, а побудову нового, відповідно до рішення президента України щодо будівництва нової технологічної та інноваційної інфраструктури України за європейськими стандартами", - додала вона.

Зі свого боку, голова Житомирської обласної організації партії "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко визнав, що Україні не вистачить власних коштів, аби все відбудувати. Саме тому триває постійний діалог з нашим міжнародним партнерам про ініціативу президента Володимира Зеленського - кожна дружня країна може взяти під патронат певну область України та допомогти відбудувати все, що зруйнували російські загарбники.

"Одною з перших таку ініціативу підтримала Естонія. І це не дивно. Адже саме естонський парламент у 1993 році першим визнав Голодомор в Україні геноцидом. Першим у 2022 році визнав геноцидом воєнні злочини Росії в Україні. Першим ухвалив резолюцію до країн ЄС, НАТО та ООН про закриття неба над Україною та посилення санкцій проти РФ. А у співвідношенні до свого ВВП саме ця країна допомогла нам найбільше: Естонія передала Україні тільки озброєння на третину свого військового бюджету", - сказав він.

Нагадаємо, у Житомирській області внаслідок збройної агресії з боку росії пошкоджено 2688 об’єктів. Найбільше руйнувань зазнав житловий фонд (87%).