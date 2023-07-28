Шуляк: парламент призвал ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

В обращении кроме дальнейшего лишения российской федерации членства в ЮНЕСКО и ее органах говорится также о том, чтобы ЮНЕСКО как можно быстрее направили в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками, а также об определении помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украину от российской агрессии.

Кроме того, парламент обратился к коллегам-парламентариям и чиновникам с просьбой принять все возможные меры по расследованию преступлений и привлечению к ответственности всех виновных.

Шуляк напомнила, что только за время последних ракетных ударов по Одессе, оккупанты повредили около 28 памятников архитектуры. Сейчас в городе ожидают приезд комиссии ЮНЕСКО, под охраной которой с января этого года находится исторический центр Южной Пальмыры. Уже в скором времени Украина получит выводы по масштабам разрушений Всемирного культурного наследия, ведь ЮНЕСКО охраняются не конкретные здания, а весь ареал центральной части Одессы.

"Россия продолжает цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, поэтому возникает вопрос о целесообразности ее членства в ЮНЕСКО. Верим в то, что такая мощная организация как ЮНЕСКО проанализирует эту ситуацию и сделает правильные выводы в защиту культурного наследия Украины", - резюмировала председатель комитета.