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Шуляк: парламент призвал ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада обратилась к ЮНЕСКО, парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения России членства в ЮНЕСКО. За соответствующий законопроект 9539 проголосовали 296 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

В обращении кроме дальнейшего лишения российской федерации членства в ЮНЕСКО и ее органах говорится также о том, чтобы ЮНЕСКО как можно быстрее направили в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками, а также об определении помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украину от российской агрессии.

Кроме того, парламент обратился к коллегам-парламентариям и чиновникам с просьбой принять все возможные меры по расследованию преступлений и привлечению к ответственности всех виновных.

Шуляк напомнила, что только за время последних ракетных ударов по Одессе, оккупанты повредили около 28 памятников архитектуры. Сейчас в городе ожидают приезд комиссии ЮНЕСКО, под охраной которой с января этого года находится исторический центр Южной Пальмыры. Уже в скором времени Украина получит выводы по масштабам разрушений Всемирного культурного наследия, ведь ЮНЕСКО охраняются не конкретные здания, а весь ареал центральной части Одессы.

"Россия продолжает цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, поэтому возникает вопрос о целесообразности ее членства в ЮНЕСКО. Верим в то, что такая мощная организация как ЮНЕСКО проанализирует эту ситуацию и сделает правильные выводы в защиту культурного наследия Украины", - резюмировала председатель комитета.

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