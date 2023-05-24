Шуляк: Орбану следует вспомнить казненных Кремлем венгров во время революции 1956 года

"Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет окончания войны в Украине, Венгрия должна разблокировать 500 млн евро помощи от Евросоюза. Именно эти вливания вместе с помощью других союзников Украины приближают окончание войны. И наоборот: промедление с поддержкой ставят под угрозу не только Украину, но и соседние страны, которые Россия традиционно считает своей сферой влияния", - отметила она.

Шуляк напомнила, что в течение 20-21 веков Кремль не раз доказывал, что не собирается останавливаться в своей агрессии.

"После Венгрии в 1956-м было вторжение в соседнюю Чехословакию в 1968-м. Распад СССР не изменил агрессивный характер кремлевских властей. Мы видели Приднестровье, Ичкерию, Грузию. Теперь - Украина. Неужели господин Орбан настолько наивен и верит, что Кремль остановится?" – добавила нардеп.

Она также обратила внимание, что "венгерский борец за свободу" стал человеком 1956 года по версии журнала Time - так же, как титул "человек года" в 2022 получили Владимир Зеленский и "дух Украины".

Венгерская революция началась 23 октября 1956 с протестов в Будапеште. Среди требований повстанцев был вывод советских войск с территории Венгрии, проведение свободных выборов, снос памятника Сталину и другие.

Советские войска жестоко подавили восстание. Жертвами боев стали тысячи венгров, еще несколько сотен были казнены.

Венгрия заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине из Европейского фонда мира, объясняя свое решение тем, что такая помощь не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов Евросоюза в других областях.