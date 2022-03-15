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Шуляк: попри війну, держава виплачує підвищені пенсії

Автор: Артем Горовенко

Пенсійний фонд України забезпечив нарахування та направлення коштів для виплати пенсій навіть з випередженням звичайного графіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Так, на пенсійні виплати у березні спрямовано 47,1 млрд грн або 100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду.

Станом на 14 березня банки зарахували кошти на рахунки 99,54% одержувачів. Іншим пенсіонерам зарахування завершиться найближчим часом.

Також була забезпечена запланована індексація пенсій на 14%, що стосується понад 10 мільйонів українців.

"Попри війну, держава піклується про людей та продовжує виконувати свої зобов’язання. Так було, є і буде, бо людина - найвища цінність в нашій країні. Ми підтримуємо наших пенсіонерів, наступні етапи підвищення пенсій для різних категорій громадян також будуть проводитися вчасно", - заявила Шуляк.

Нагадаємо, цьогоріч парламент встановив 1 березня датою щорічного підвищення пенсій.

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Олена ШулякПенсії