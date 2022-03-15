Шуляк: попри війну, держава виплачує підвищені пенсії

Так, на пенсійні виплати у березні спрямовано 47,1 млрд грн або 100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду.

Станом на 14 березня банки зарахували кошти на рахунки 99,54% одержувачів. Іншим пенсіонерам зарахування завершиться найближчим часом.

Також була забезпечена запланована індексація пенсій на 14%, що стосується понад 10 мільйонів українців.

"Попри війну, держава піклується про людей та продовжує виконувати свої зобов’язання. Так було, є і буде, бо людина - найвища цінність в нашій країні. Ми підтримуємо наших пенсіонерів, наступні етапи підвищення пенсій для різних категорій громадян також будуть проводитися вчасно", - заявила Шуляк.

Нагадаємо, цьогоріч парламент встановив 1 березня датою щорічного підвищення пенсій.