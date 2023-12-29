Шуляк назвала три направления расширения программы "єВідновлення"

По ее словам, парламент и правительство работают над тремя направлениями расширения программы компенсаций за разрушенное жилье.

"Сейчас стартует эксперимент: правительство избрало находящийся во временной оккупации город Мелитополь, чтобы испытать порядок предоставления компенсации за уничтоженное жилье на временно оккупированных территориях", - сообщила Шуляк.

Она добавила, что после успешной апробации механизма таких компенсаций можно будет распространить эту программу на другие города на временно оккупированных территориях.

"Мы видим большое количество заявлений от собственников такого жилья, знаем, насколько это важно. Поэтому нарабатываем варианты, чтобы уже в 2024 году у людей появилась такая возможность", - подчеркнул глава профильного комитета.

Вторым направлением станет выплата средств тем, кто за свой счет отремонтировал поврежденное вражескими обстрелами жилье.

"С 1 января 2024 года будет работать механизм предоставления компенсаций тем, кто сделал ремонт за свой счет. Ведь должна быть справедливость - те, кто получил компенсацию от государства на ремонт и те, кто сделал его самостоятельно, должны быть в равных условиях", - подчеркнула Шуляк.

Третьим направлением расширения программы компенсаций станет выплата средств за разрушенные частные дома тем владельцам, кто выбирает не жилищный сертификат, а целевые средства на восстановление жилья на том же земельном участке.

"Это сродни механизму первого этапа программы есть Восстановление, когда люди получали целевые средства, чтобы проводить ремонты. Поэтому мы надеемся, что не нужно будет много времени, чтобы технически проверить возможность предоставления таких компенсаций", - подытожила она.