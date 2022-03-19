Шуляк назвала складові економіки воєнного часу: пільги для бізнесу та стимули для аграріїв

За її словами, за підсумками лютого в Україні зафіксовано перевиконання бюджетних надходжень завдяки бізнесу та підприємствам, які сплачували податки авансом. Втім Шуляк визнає, що падіння ВВП за підсумками року уникнути не вдасться, але після перемоги в Україні почнуть відбудовувати інфраструктуру і у цьому допомагатиме весь світ.

"Ми вже бачимо в цьому підтримку від міжнародних партнерів. Італія і Греція вже заявили про намір повністю відбудувати драмтеатр і пологовий будинок у Маріуполі. І це лише початок. Сьогодні ж нашою метою є зберегти економіку, пристосувати її до потреб воєнного часу та забезпечити всім необхідним і Збройні сили, і громадян", - сказала очільниця СН.

Вона пояснила, що парламент разом з урядом працюють над тим, щоб реалізувати запропоновану президентом стратегію економіки воєнного часу. До програми входить:

Стимулювання бізнесу. Парламент вже ухвалив закон про підтримку бізнесу в умовах війни.

Підтримка аграріїв. Влада запроваджує низку стимулів, щоб аграрні підприємства могли вчасно провести посівну.

"Успішне та якісне проведення посівної - це не лише питання економіки України, хоча сьогодні, в умовах війни цей сектор залишається провідним. Це питання продовольчої безпеки світу, адже Україна є одним зі світових лідерів на ринку агропромислової продукції", - сказала Шуляк.

Так, малі та середні сільгоспвиробники з обігом до 20 млн грн на рік (це підприємства, що обробляють до 10 тис.га) зможуть отримати кредити до 50 млн грн на пів року за нульовою ставкою. Держава гарантує до 80% кредиту.

Збереження працюючих підприємств. Кабмін запустив програму евакуації приватних підприємств із зони бойових дій у західні області.

Перевага у виробництв стратегічної продукції та товарів першої необхідності. Держава допомагає у пошуку приміщень, перевезенні обладнання і працівників. Вже вдалося перемістити 50 підприємств, ще 700 подали заявки на евакуацію.

Кредитування та дерегуляція. Парламент та уряд працюють над дорученням президента гарантувати українцям 100% їхніх вкладів у банках та надати можливість кредитувати бізнес під 0%.

Крім того, у країні проведуть тотальну дерегуляцію. Зараз діє понад 600 різних дозволів і ліцензій, які має отримати бізнес для своєї діяльності. З цієї кількості планують залишити декілька десятків дозволів.

Митні пільги. Парламент разом з урядом готовий суттєво спростити постачання необхідних Україні товарів із закордону.

"Після ухвалення закону підприємства не будуть сплачувати мито, ПДВ, а лише заповнюватимуть декларацію. До нас сьогодні надходить потужна підтримка з різних країн і вона має максимально швидко приходить через митницю", - пояснила Шуляк.

Голова політичної партії СН також констатує, що зараз влада йде на безпрецедентні кроки, щоб підтримати та стимулювати бізнес, і що взаємодія, яка зараз формується, залишиться й після війни.

"Український бізнес є не тільки партнером влади, це наші бойові побратими, тому що вони створюють робочі місця, виготовляють товари, надають послуги - це надзвичайна підтримка нашої економіки. І створення дружніх відносин між владою та бізнесом буде нашим пріоритетом роботи", - підсумувала Шуляк.