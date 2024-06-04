Шуляк назвала самые большие коррупционные риски в градостроительной сфере

Ссылаясь на методологию оценки коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления, разработанной в рамках сотрудничества Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины при поддержке Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI) в партнерстве с Программой развития ООН в Украине (UNDP), она рассказала о ключевые риски в отрасли.

Так, по количеству коррупционных проявлений со стороны органов местного самоуправления в методологии "почетное" первое место занимают разработку и утверждение детальных планов территорий (ДПТ), а также предоставление градостроительных условий и ограничений (МУО), отметила Шуляк.

В случае ДПТ работники ОМС могут получать взятки при формировании задания на их проектирование, при подготовке сессионных решений об их разработке или утверждении и при прохождении процедуры рассмотрения ДПТ на градсовете. Также, согласно методологии, достаточно распространена история – специальное блокирование депутатами предоставления разрешения на разработку ГПТ или его утверждение во время голосования на сессии местного совета.

Авторы методологии отмечают, что источниками коррупционных рисков в выпаде ДПТ являются:

Отсутствие актуальной градостроительной документации: комплексного плана пространственного развития территории территориального общества, генерального плана населенного пункта;

Отсутствие механизма ответственности коллегиального органа (местного совета) за принятые решения, позволяющие совершать злоупотребления с содержанием ДПТ;

отсутствие или неполное размещение градостроительной документации на официальных вебсайтах ОМС или геопорталах;

Непубличная деятельность архитектурно-градостроительного совета.

В случае предоставления градостроительных условий и ограничений возможностей для коррупционных злоупотреблений в ОМС не меньше, подчеркнула Шуляк. Во-первых, следует учитывать, что законом определен перечень и форма подачи документов для получения исходных данных, но есть много прецедентов, где должностные лица требуют документы, исключенные из перечня необходимых. И в случае отсутствия таких документов заявитель получает отказ от причин несоответствия документов, «неполного комплекта документов», отсутствия выписки из кадастра и т.д.

По получении МУО наиболее характерными коррупционными эпизодами можно считать выдачу должностными лицами МУО за взятки, умышленно не отмечая отдельных строительных и санитарных ограничений застройки.

Следующий потенциально коррупционный этап – установление охранных зон. Согласно методологии, в случае охранных зон основными коррупционными рисками является возможность должностных лиц ОМС не инициировать установление соответствующих охранных ограничений, подстраиваться под застройку неблагополучного заявителя.

Источником коррупционных возможностей в этом случае можно считать:

отсутствие ответственности за не установление соответствующих охранных ограничений;

Отсутствие градостроительной документации населённого пункта (например, комплексного плана или плана зонирования территорий), закрытость данных утвержденной градостроительной документации.

Не менее коррупционным для ОМС также является и выдача строительного паспорта застройки земельного участка и контроль за соблюдением строительных норм. Строительный паспорт определяет комплекс градостроительных и архитектурных требований к размещению и строительству индивидуального жилого дома не выше двух этажей с площадью до 500 м2, хозяйственных построек и сооружений, гаражей и т.д.

Однако на отведенном в частную собственность земельном участке недобропорядочные застройщики благодаря взяткам могут построить объект, не соответствующий паспорту застройки земельного участка. К примеру, многоквартирный многоэтажный жилой дом, офисный центр или другой коммерческий объект.

Опираясь на исследования, Шуляк акцентирует, что застройщик по своему усмотрению самовольно застраивает земельный участок, а для того, чтобы закрепить свое право собственности на уже завершенный объект, обращается в суд. В то же время представители ОМС за неправомерную выгоду, то есть взятки, способствуют такому застройщику. К примеру, не появляются в суд или пассивно участвуют в судебном процессе.

Шуляк отмечает, что минимизация коррупционных проявлений в градостроительстве – процесс сложный и длительный, но он уже начат. Во-первых, речь идет о ликвидации печально известной ГАСИ, вместо которой функции контроля и надзора уже два года выполняет ДИАМ.

Во-вторых, о запуске и успешной работе Единой государственной электронной системы в сфере строительства, благодаря которой большинство процессов, ранее регулируемых исключительно чиновниками, уже более 3 лет автоматизировано. В-третьих, ожидаются правительственные решения по дальнейшей автоматизации разрешительных процессов. Первоочередной задачей является демонополизация в выдаче градостроительных условий и ограничений (МУО).

"Мы предложили, чтобы ДИАМ стал на этапе выдачи МУО своего рода третейским судьей, который может применять механизм обжалования в случае, если местные власти не выдают градостроительные условия и ограничения. Застройщик сможет обратиться к ДИАМ, который предоставит соответствующее, справедливое решение", - сообщила Елена Шуляк.

Кроме этого, предлагается ввести опцию выбора застройщиком органа, где он будет получать разрешение на строительство, а затем вводиться в эксплуатацию. Это может быть либо соответствующий орган при ОМС, выдающий разрешения, либо ДИАМ. Несмотря на то, о какой категории строительства идет речь - СС2 или СС1, застройщик должен иметь добровольное право выбора.

"Таким образом, мы разрушим разрешительную монополию на ответ", – пояснила Шуляк.

Нардеп также отметила, что следует усиливать цифровизацию этих процессов. В частности, проектная документация должна осуществляться исключительно как электронный документ и подписываться электронными подписями в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ). Процедура проверки ряда показателей проектной документации при экспертизе должна происходить с применением форматологического контроля: автоматической проверки соответствия полноты, формата, логичности и достоверности данных.

В свою очередь ЕГЭСББ автоматически будет блокировать возможность утвердить проектную документацию, если экспертный отчет на нее отрицательный. То есть, е-система станет своеобразным фильтром, не пропустившим некачественную проектную документацию.

"Автоматизация и цифровизация - тот антикоррупционный предохранитель, который позволит максимально исключить контакты с чиновниками на разных уровнях. Если их усилить, то застройщик будет иметь все необходимые документы и регистрация будет происходить автоматически", - резюмировала Шуляк.