Шуляк назвала следующие шаги по усилению роли граждан в рамках реформы децентрализации

По ее словам, реформа будет продолжаться до 2027 года и преследует цель создания состоятельных, инклюзивных, прозрачных и интегрированных территориальных общин с достаточным объемом финансирования.

"Для народовластия - возможности граждан влиять на развитие своего общества, будут создавать как можно больше действенных инструментов и каналов. Таких людей и таких каналов должно стать достаточно, чтобы голос общин слышали и с ним считались. Это - суть децентрализации", - подчеркнула нардеп.

Она подчеркнула, что российское вторжение приостановило процесс передачи полномочий и бюджетов от органов государственной власти в органы местного самоуправления (ОМС), но в профильном комитете Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства работа над децентрализацией с точки зрения законодательства все равно не останавливалась.

"Мы стремимся передать как можно ближе к людям - поселковым и городским советам с их исполкомами, возможность обеспечения качественными услугами. Речь идет о современном образовании, современной медицине, современной инфраструктуре и т.п. в населенных пунктах и за их пределами. Не менее важный аспект децентрализации - дать возможность найти место под солнцем принятия решений, принимаемых на уровне ОМС именно жителям наших общин. Они должны не только принимать в этом активное участие, но и контролировать реализацию этих решений", - отметила она.

Дорожная карта реформы, пояснила Шуляк, состоит из более 30 важных пунктов. В частности, для создания состоятельного территориального общества следует определить его критерии с учетом военных вызовов и евроинтеграции, а также восстановить местное самоуправление на деоккупированных территориях. Кроме того, необходимо пересмотреть полномочия ОМС и органов исполнительной власти в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления и разработать концептуальные основы введения местной статистики, которая будет регулярно проводиться на основе собранных верифицированных цифровых данных.

Для финансовой возможности общин планируют повысить эффективность мониторинга и администрирования местных налогов, провести инвентаризацию налоговой базы, усовершенствовать механизм отнесения НДФЛ в местные бюджеты, развивать межмуниципальное сотрудничество на базе городских агромераций и культуру заимствований на базе лучших практик ЕС и мира.

Для обеспечения инклюзивности территориальным общинам будут помогать в разработке решений по развитию безбарьерной среды и доступным социальным, коммунальным, транспортным и другим услугам.

Также в общинах усовершенствуют реализацию прав граждан и гражданских активистов на участие в местном самоуправлении. Кроме того, речь идет о распространении практики создания органов самоорганизации населения как форм участия жителей в решении отдельных вопросов местного уровня, а также внедрения механизмов электронных публичных консультаций.

Обеспечение прозрачности и интегрированности территориальных общин, отметила Шуляк, предполагает переформатирование местных государственных администраций в органы префектурного типа, их приобщение к формированию ключевых национальных и региональных политик, создание в ОМС внутреннего мониторингового механизма, стимулирование к разработке отдельных антикоррупционных программ и определение четкого порядка решения вопросов административно-территориального устройства

"Сейчас наш комитет готовит ко второму чтению законопроект №7283 о введении народовластия на местном уровне. Его цель - обеспечить эффективное сотрудничество между жителями общины и представителями местных властей. Жители общин должны иметь как можно больше инструментов влияния на власть. Это могут быть и местные референдумы, и всевозможные местные инициативы, и электронные петиции, и публичные консультации и обязательное участие в распределении средств местного бюджета и общественная оценка деятельности исполнительных органов власти, и обязательная возможность участвовать в консультативно-совещательных органах при ОМС", - пояснила Шуляк.

По ее словам, сегодня утвержденные уставы имеют только 30% общин, поэтому все остальные должны произвести качественную подготовку своих уставов и подготовиться к тому, чтобы жители могли влиять на органы власти. Именно с новыми уставами, сказала Шуляк, они смогут максимально быстро реализовывать все эти инструменты.

"Кроме этого, качественно сделать свою работу должен парламент и наш комитет, ведь у нас на принятии сейчас законопроект №6319 об органах самоорганизации населения, а также ожидаемый гражданским обществом законопроект №4254 - публичные консультации, уже продемонстрировавшие высокую эффективность на примере государственной программы компенсаций "єВідновлення", когда мы провели такие консультации для представителей общин со всей страны, чтобы улучшить программу. Еще один важный пункт - закрепить на законодательном уровне цифровую экосистему восстановления Dream была как обязательная к использованию", - подытожила она.