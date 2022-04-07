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Шуляк: наполягаємо на ліквідації фракцій, чиї депутати співпрацюють з окупантами

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Четвер 07 квітня 2022 12:46
Шуляк: наполягаємо на ліквідації фракцій, чиї депутати співпрацюють з окупантами Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Партія "Слуга народу" наполягає на ліквідації фракцій, чиї представники працюють на російських окупантів. Крім того, депутати-колаборанти мають вийти з таких фракцій та публічно покаятись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії Олена Шуляк під час зустрічі з місцевим осередком партії в Одесі.

Вона запевнила, що політична складова наразі повністю не зникає. А особливо у південних регіонах і регіонах, наближених до фронту.

"Не дамо жодного шансу колаборантам, жодного шансу агентам ворога. Є непоодинокі випадки того, як депутати ОПЗЖ і Партії Шарія працюють на ворога не просто ідеологічно, а як агенти і наводчики артилерії. Жодної співпраці з ними. Наполягаємо на ліквідації фракцій, виходу з фракцій цих партій, публічного покаяння депутатів. Це якраз та сфера, де сьогодні не має бути політичних компромісів", - наголосила Шуляк.

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