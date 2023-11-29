Шуляк предоставила пошаговую инструкцию участия общин к восстановлению

"Только по предварительным оценкам Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на сегодняшний день имеем более 170 тыс. разрушенных или поврежденных в результате боевых действий зданий, более 3,5 тысячи учебных заведений, более 420 крупных и средних предприятий, 18 аэропортов и гражданских аэродромов , 344 моста и переправы и более 25 тысяч автомобильных дорог", - сообщила Шуляк.

Она подчеркнула, что главное сегодня не просто восстановить, как было, а восстановить эти населенные пункты по принципу "build back better", создав все условия для их системного восстановления.

"Программа комплексного восстановления не должна быть слишком детализирована, а должна содержать четкий перечень измеряемых мер по восстановлению и развитию территории, в том числе и предварительные финансово-экономические расчеты", - добавляет Шуляк.

В то же время она подчеркнула, что ПКВ обязательна для сильно пострадавших общин, из которых выехало много людей, релоцировались ключевые предприятия. Общинам, не имеющим значительных повреждений и разрушений, нецелесообразно разрабатывать Программу комплексного обновления. Если община частично повреждена, можно ограничиться программой восстановления части территории. Если повреждено несколько объектов, можно сосредоточиться на планах восстановления этих объектов и стратегических документах.

"Официально процесс разработки программы стартует с решения органа местного самоуправления (ОМС) или распоряжения начальника военной администрации. Решение нужно разместить не только на вебресурсах совета, но и в Единой государственной электронной системе в сфере строительства", - пояснила Шуляк.

По ее словам, ключевым является сбор и рассмотрение предложений от общественности. Для этого местная власть или военная администрация создает рабочую группу, состоящую из не менее 5 и не более 21 человека из представителей ОМС, учреждений, организаций и всех заинтересованных сторон. Рабочая группа собирает и рассматривает предложения, может учесть или отклонить их, а также согласовывает спорные вопросы с общественностью.

"Для упрощения и налаживания сбора и обработки предложений можно разработать опросник. На простом языке рассказать о Программе и ее целях, подсказать, по каким направлениям можно подавать предложения, в какие сроки и способ они будут прорабатываться, как узнать результаты рассмотрения. Опросник лучше распространять в разных форматах - как в электронном, так и распечатанном виде", - рекомендует глава профильного комитета.

Также она добавила, что программа должна содержать 17 наборов данных. Эксперты DOBRE предлагают изложить информацию о территориальной общине в 7 тематических разделах.

В частности, речь идет об общей информации относительно общины, экономической и экологической оценке, анализе состояния жилищной и социальной инфраструктуры и негативных влияний. Также следует проанализировать актуальность градостроительной документации и в итоге спланировать мероприятия по комплексному восстановлению территории.

"Разработка Программы комплексного восстановления требует усилий и системного подхода. Однако это очень важный стратегический шаг для будущего развития пострадавшего общества, без которого любые движения вслепую не приведут к желаемому результату", - подытожила Шуляк.