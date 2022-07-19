Шуляк про зміни у трудовому кодексі: збільшення зарплат і гнучкі умови праці

За її словами, донині трудові відносини в Україні регулюються застарілим Кодексом законів про працю, розробленим у СРСР в умовах радянської адміністративно-командної економіки, в якій єдиним роботодавцем була держава і держпідприємства.

В умовах сучасних економічних реалій вкрай жорстка зарегульованість трудових відносин суперечить принципам ринкового саморегулювання.

Також вона суперечить принципам сучасного організаційного і кадрового менеджменту, не відповідає актуальним потребам ринку праці та створює численні необґрунтовані бюрократичні перепони як для самореалізації найманих працівників, так і для підвищення конкурентоздатності роботодавців, пояснила голова партії.

"Сьогодні парламент ухвалив довгоочікувані для бізнесу зміни - тепер працівники та роботодавці за взаємної згоди зможуть укладати трудові договори, у яких самі визначатимуть більшість умов співпраці. Це позбавить необхідності оформлення зайвих десятків паперів та архаїчних штрафів. Також це дозволить збільшити заробітні плати працівникам та встановлювати гнучкі умови праці", - додала Шуляк.

Що передбачається у законопроекті:

запровадження спрощеного режиму регулювання трудових відносин для окремих категорій працівників та для суб’єктів малого і середнього підприємництва; реалізацію принципу свободи праці та свободи трудового договору; зменшення бюрократичного навантаження на суб’єктів господарювання - роботодавців; збереження основних загальновизнаних трудових права і гарантій найманих працівників.

Зокрема: