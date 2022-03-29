Шуляк: саме Україна сьогодні визначає і задає порядок денний і зміст перемовин

Саме Україна сьогодні визначає і задає порядок денний і зміст перемовин. Обговорюються наші пропозиції, росіяни підтверджують їх отримання.

"Ми вітаємо досягнення нашої переговорної команди на перемовинах з російською стороною в Стамбулі. Сьогодні ми отримали певний прогрес, який дає нехай невелику, але надію на припинення бойових дій на території України. Цей прогрес був би неможливим без мужності й героїзму наших Збройних сил, сил національного опору та всіх громадян України. Те, що відбулося у Стамбулі сьогодні - ще не досягнення миру. Але це перший вагомий крок у напрямку до нього", - написала вона.

На її думку, українська сторона жодним чином не поступилася принципами, окресленими президентом Володимиром Зеленським: жодних компромісів стосовно незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України.

"Ми запропонували рішення набагато краще з точки зору гарантій безпеки, ніж туманна перспектива вступу до НАТО, яку ми на сьогодні маємо. А саме - безпековий договір, гарантами якого можуть виступити провідні країни світу з найміцнішими арміями. При чому, у випадку агресії проти України цей договір вимагатиме застосування аналогу статті 5 Вашингтонського договору НАТО. Ці гарантії, на відміну від Будапештського меморандуму - дієві", - додає Шуляк.

Україна вперше за багато років отримала позицію Росії про те, що вона не має нічого проти вступу України до Європейського союзу, переконана голова СН.

"Ми також запропонували раціональне і реалістичне рішення проблеми Криму - без воєнних дій, з двосторонніми консультаціями про статус Криму протягом найближчих 15 років. Ми віддані принципу, який декларувався неодноразово - повернення Криму і окупованих територій Донбасу мирним, дипломатичним шляхом", - наголошує голова партії.

Водночас на її думку, розслаблятися не треба. Реакція Путіна ще невідома.

"Ми ні на мить не припинимо опір. Ми так само наполягаємо на закритті неба над Україною, на терміновому забезпеченні України засобами протиповітряної оборони - бо лише за допомогою цих заходів наші партнери і друзі у світі можуть запобігти сотням і тисячам мирних мешканців наших міст і сіл. Але ми так само будемо вести і перемовини про мир. Ми чітко бачимо нашу мету: зберегти людей, зберегти країну, гарантувати безпеку. Ми просуваємося до неї через кров і біль, страждання і мужність. І сьогодні на цьому складному шляху маємо привід для оптимізму - хоч обережного та стриманого", - резюмувала вона.