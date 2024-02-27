Шуляк: общины-лидеры восстановления получат средства по программе Ukraine Facility

Ожидается, что в марте будет перечислен первый платеж в размере 4,5 млрд евро под соответствующие шаги по выполнению этого плана.

"В документе мы видим конкретные шаги, которые мы должны сделать в финансовом и энергетическом секторе, что мы должны сделать на уровне нашей национальной стратегии, что у нас будет с нашей государственной стратегией регионального развития, что у нас будет с нашей стратегией, которая пов' Поскольку для Европейского Союза вопросы, связанные с круговой экономикой, с зелеными соглашениями, с цифровой экономикой находятся на повестке дня, то в украинском плане они структурированы, четко прописаны. плана, которые каждый год будут пересматриваться", - объяснила Шуляк.

Что предполагает Ukraine Facility:

Широкий спектр реформ и мер, направленных на развитие экономики, улучшение инфраструктуры, энергетическую безопасность и решение социальных вопросов. Основная цель – создать синергетический эффект, который будет способствовать переходу Украины к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике. Сначала реформы, потом деньги;

Важны шаги по восстановлению жилищного фонда, стимулированию возвращения вынужденных мигрантов и поддержке реформ децентрализации. Эти меры являются ключевыми для обеспечения стабильности и эффективного развития страны. В частности, создание комплексной нормативно правовой базы в сфере жилищной политики, реформы децентрализации и обновление законодательства о местных государственных администрациях являются важными шагами в обеспечении эффективного управления и развития на уровне местных общин;

реализацию инфраструктурных проектов, в частности для интеграции транспортной инфраструктуры в страны ЕС;

Создание законодательной рамки об основных принципах обновления. Ожидается, что ее презентуют уже в апреле;

Развитие и укрепление устойчивого зелёного перехода во всех секторах экономики, включая переход к декарбонизации своей экономики; содействие цифровой трансформации как предпосылки устойчивого и инклюзивного роста.

Нардеп отметила, что распоряжаться выделенными средствами должны общины, являющиеся лидерами восстановления.

"Средства будут идти напрямую к нашим общинам. Но если у общества нет плана своего развития, если у общества не понимается пути своего развития, то я очень слабо представляю, каким образом оно сможет получить такие деньги", - отметила Шуляк.

Она также исключила любую возможность ручной регулировки средств по программе Ukraine Facility.

"У нас есть пример "єВідновлення". Когда принимался закон, поступало множество правок от различных политических сил по созданию органа-прокладки, который бы занимался распределением средств. Мы предотвратили создание центрального учреждения, которое бы распределяло эти деньги. У нас есть общины, есть комиссии, есть люди, которые обращаются за помощью за поврежденное и разрушенное имущество. Эти средства из бюджета распределяются децентрализованно, в зависимости от того, где есть такой. Поэтому идея аккумуляции в одних руках средств неправильна", - резюмировала Шуляк.