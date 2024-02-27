Шуляк: общины-лидеры восстановления получат средства по программе Ukraine Facility

Европарламент проголосовал за программу Ukraine Facility - механизм финансовой помощи нашей стране в размере 50 миллиардов евро на ближайшие годы. В документе прописаны конкретные шаги, которые Украина должна предпринять для их получения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
Ожидается, что в марте будет перечислен первый платеж в размере 4,5 млрд евро под соответствующие шаги по выполнению этого плана.
"В документе мы видим конкретные шаги, которые мы должны сделать в финансовом и энергетическом секторе, что мы должны сделать на уровне нашей национальной стратегии, что у нас будет с нашей государственной стратегией регионального развития, что у нас будет с нашей стратегией, которая пов' Поскольку для Европейского Союза вопросы, связанные с круговой экономикой, с зелеными соглашениями, с цифровой экономикой находятся на повестке дня, то в украинском плане они структурированы, четко прописаны. плана, которые каждый год будут пересматриваться", - объяснила Шуляк.
Что предполагает Ukraine Facility:
Нардеп отметила, что распоряжаться выделенными средствами должны общины, являющиеся лидерами восстановления.
"Средства будут идти напрямую к нашим общинам. Но если у общества нет плана своего развития, если у общества не понимается пути своего развития, то я очень слабо представляю, каким образом оно сможет получить такие деньги", - отметила Шуляк.
Она также исключила любую возможность ручной регулировки средств по программе Ukraine Facility.
"У нас есть пример "єВідновлення". Когда принимался закон, поступало множество правок от различных политических сил по созданию органа-прокладки, который бы занимался распределением средств. Мы предотвратили создание центрального учреждения, которое бы распределяло эти деньги. У нас есть общины, есть комиссии, есть люди, которые обращаются за помощью за поврежденное и разрушенное имущество. Эти средства из бюджета распределяются децентрализованно, в зависимости от того, где есть такой. Поэтому идея аккумуляции в одних руках средств неправильна", - резюмировала Шуляк.
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