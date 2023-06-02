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Шуляк: Евросоюз готов предоставить всю необходимую помощь для восстановления Украины

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Представители руководящих структур ЕС и европейского бизнеса готовы к сотрудничеству с украинской стороной в сфере масштабного восстановления Украины и ее пути к членству в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк по результатам визита украинской делегации в Брюссель.

"На встрече с президентом Комитета регионов ЕС Васко Кордейру мы обсудили наши евроинтеграционные реформы, а также привлечение инвестиций и помощи Евросоюза для восстановления Украины", - сказала Шуляк.

Она добавила, что, учитывая это, президент КР ЕС особенно интересовался положениями принятого парламентом законопроекта № 5655, который реформирует сферу градостроительной деятельности.

"Регионы и города ЕС готовы присоединяться к процессу восстановления Украины. Поэтому мы подробно презентовали бизнес-возможности и перспективы
сотрудничества, которые могут предложить украинские регионы и города для европейских деловых партнеров", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, еще одним важным направлением переговоров в Брюсселе стало движение Украины к членству в ЕС.

"Мы подробно рассказали о наших евроинтеграционных реформах, в частности о развитии антикоррупционной инфраструктуры, цифровизации публичных услуг на национальном и местном уровнях, а также о продолжении реформы децентрализации власти и разработке новой региональной политики. Это то, над чем активно работает парламент для ускорения интеграции Украины с ЕС", - подытожила Шуляк.

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Елена ШулякЕвросоюз