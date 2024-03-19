Шуляк на Европейском саммите регионов: из-за войны децентрализации не будут останавливать

Парламентарий подчеркнула: последние 24 месяца Украина сталкивается с самыми большими в своей истории вызовами, но при этом она добилась гораздо больших успехов, чем кто-то ожидал от страны во время полномасштабной войны. В частности свою эффективность и устойчивость доказали украинские территориальные общины.

"Поэтому даже во время полномасштабной войны никто не планирует останавливать или возвращать назад результаты реформы децентрализации. Наша задача - сохранить импульс к продолжению и закреплению реформы децентрализации, которая обеспечит создание институционально и финансово состоятельных органов местного самоуправления на всех уровнях, включая региональный". , – заметила Шуляк.

По ее словам, для этого на законодательном уровне будут внедряться инструменты надзора над законностью решений органов местного самоуправления, разграничить полномочия между органами государственной власти и местного самоуправления и обеспечивать устойчивую финансовую основу для выполнения органами местного самоуправления делегированных полномочий и прочную базу местных бюджетов.

Кроме того, планируется создать предпосылки для привлечения жителей к принятию управленческих решений, в частности в сфере восстановления и модернизации территориальных общин, развитие форм прямого народовластия посредством внедрения инструментов публичных консультаций, совещательных органов и электронных петиций.

"Все это предусмотрено в наших законопроектах №4254, 7283 и 4298. За другой важный для этого закон – подотчетность и прозрачность местных властей, который поможет в углубленные реформы, парламент в этом месяце уже проголосовал. Кроме этого, вскоре Правительство примет Дорожную карту децентрализационной Это позволит выполнить не только положения Европейской Хартии местного самоуправления, но и рекомендации, определенные в Отчете о расширении в отношении Украины за 2023 год", - отметила она.

Шуляк добавила, что реформа государственной региональной политики, которая началась обновлением Государственной стратегии регионального развития Украины до 2027 года, должна дать толчок к сбалансированному развитию регионов и территориальных общин, а также предложить инструменты поддержки для различных типов территорий с особым вниманием для территорий восстановления.

Кроме того, приоритетами парламента и правительства является обеспечение привлечения органов местного самоуправления и их ассоциаций к процессу разработки государственной политики в сфере восстановления, в частности, к определению основ восстановления. Также важно укрепление возможности территориальных общин в разработке проектов восстановления.

По словам Шуляк, Украина стремится перейти к программному планированию, усилению роли стратегических документов, разрабатываемых обществом, в частности – Программы комплексного восстановления общины.

"Мы благодарны европейским коллегам за одобрение Ukraine Facility. Среди прочего – документ содержит норму об обязательности направления 20% от средств первого транша Ukraine Facility на восстановление, развитие и модернизацию инфраструктуры субнациональных органов власти Украины. Также мы надеемся, что Европейский Комитет регионов для наших общин станет площадкой взаимодействия, обмена лучшими практиками по принципу "равный - равному" и последующей интеграции органов местного самоуправления в соответствующие сети ЕС", - подытожила парламентария.