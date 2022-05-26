Шуляк: єдине, що може зупинити війну - це перемога України і поразка Росії

"Врахувати інтереси Росії? Укласти мир, ціною якого буде подарувати Росії шматок України? Не допустити віддалення Росії від Європи? Запобігти продовольчій та енергетичній кризі, умиротворивши агресора? Ці ідеї виглядають жахливо і дико - після Бучі і Бородянки, після Маріуполя і Краматорська, після ракетних обстрілів, вбивств, катувань, ґвалтувань, вчинених російськими військовими в Україні лише за три місяці війни", - зауважила вона.

За її словами, Україна, як ніхто інший, хоче миру.

"Ми втомилися від війни, як ніхто інший. Адже війна йде на нашій території, гинуть наші люди, руйнуються наші лікарні та дитсадки. Але ми, як ніхто інший, розуміємо: будь-який напівмир на кшталт Мінську-3 призведе до ще більшої війни. Яка буде трохи відкладена у часі, але зачепить не лише Україну, а й Європу, а відтак - увесь світ", - сказала вона.

Такий мир лише надасть агресору можливість перепочити, відновити ресурси, залучити резерви і продовжити агресію: проти України, проти Заходу, проти цінностей свободи і демократії. Такого миру українське суспільство та українські політики ніколи не сприймуть, переконана Шуляк.

Обмін територій на цей нестійкий і вибухонебезпечний мир - це не лише знущання над пам’яттю загиблих українців, наголосила голова партії.

"Так, весь світ втомився від війни. Весь світ стурбований її наслідками для продовольчої, енергетичної та фінансової безпеки. Але єдине, що може війну зупинити - це перемога України і поразка Росії. Для цього нам потрібна перевага у зброї та техніці – не коли-небудь і як-небудь, а просто зараз. Нам потрібне припинення фінансування вбивств українців шляхом оплати за російські енергоносії. Нам потрібна фінансова підтримка, яка допоможе на належному рівні здійснювати спротив рашистській навалі", - зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що Україна прагне миру, але не готова здавати свої території та брати участь у зрощуванні нової агресії з боку Росії.

"Ми не хочемо чужого, не хочемо окуповувати територію рф. Але свого теж не віддамо. Для вільного світу настав час бути єдиним, міцним і наполегливим. Не лякаючись агресивних диктаторів - під якими б гаслами вони не виступали", - підсумувала вона.

Шуляк також нагадала, що президент Байден мав рацію: війна в Україні - це проблема не лише України і не лише Європи, це глобальна проблема, але вирішуватися вона буде саме тут, в Україні. І перш за все - військовим шляхом, бо сьогодні Росія не розуміє мови дипломатії.