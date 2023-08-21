Шуляк: в ЕГЭСБ заработал обновленный антикоррупционный функционал для анализа сметной документации

Нардеп подчеркнула, что ЕГЭСББ - очередной антикоррупционный инструмент в строительстве, реализуемый через е-систему. В частности, теперь будет видно, сколько и на что тратится, и любые махинации или нецелесообразное расходование средств будут видны как на ладони.

"Если раньше, из-за введения военного положения, в смете были доступны общие показатели, такие как строительные работы, или их общая стоимость, то в обновленном функционале добавлена возможность загрузить файлы с детализированными данными. То есть теперь можно изучить, как распределяются средства на всех этапах строительного проекта, включая стоимость работ, оборудование, мебель, инвентарь и другие затраты. Это позволит более точно оценить стоимость и распределение финансовых ресурсов, а также отслеживать, соответствуют ли затраты планируемым объемам", - отметила Шуляк.

По ее словам обновление функционала публикации сведений позволит общественности и заинтересованным лицам проверять расходы публичных средств на строительство.

"Общественность становится более информированной об использовании публичных средств в сфере строительства. В частности, она сможет отслеживать соответствие расходов на строительные проекты и отвечают ли они реальным потребностям общества. Это, в свою очередь, помогает повысить уровень доверия общественности к власти и государственным органам. Ведь именно прозрачность". в расходах публичных средств одна из ключевых составляющих доверия к государственным институтам", - подчеркнула Шуляк.