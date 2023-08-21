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Шуляк: в ЕГЭСБ заработал обновленный антикоррупционный функционал для анализа сметной документации

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Понедельник 21 августа 2023 14:04
Шуляк: в ЕГЭСБ заработал обновленный антикоррупционный функционал для анализа сметной документации Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлия Бойко

Заработал обновленный функционал публикации сведений о сметной документации на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ) относительно объектов, строящихся за государственные или публичные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Нардеп подчеркнула, что ЕГЭСББ - очередной антикоррупционный инструмент в строительстве, реализуемый через е-систему. В частности, теперь будет видно, сколько и на что тратится, и любые махинации или нецелесообразное расходование средств будут видны как на ладони.

"Если раньше, из-за введения военного положения, в смете были доступны общие показатели, такие как строительные работы, или их общая стоимость, то в обновленном функционале добавлена возможность загрузить файлы с детализированными данными. То есть теперь можно изучить, как распределяются средства на всех этапах строительного проекта, включая стоимость работ, оборудование, мебель, инвентарь и другие затраты. Это позволит более точно оценить стоимость и распределение финансовых ресурсов, а также отслеживать, соответствуют ли затраты планируемым объемам", - отметила Шуляк.

По ее словам обновление функционала публикации сведений позволит общественности и заинтересованным лицам проверять расходы публичных средств на строительство.

"Общественность становится более информированной об использовании публичных средств в сфере строительства. В частности, она сможет отслеживать соответствие расходов на строительные проекты и отвечают ли они реальным потребностям общества. Это, в свою очередь, помогает повысить уровень доверия общественности к власти и государственным органам. Ведь именно прозрачность". в расходах публичных средств одна из ключевых составляющих доверия к государственным институтам", - подчеркнула Шуляк.

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Елена Шуляк
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