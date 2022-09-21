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Шуляк: государство компенсирует работодателям ЕСВ за трудоустройство безработных

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада ввела дополнительные стимулы для работодателей создавать новые рабочие места. Депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №6067, согласно которому работодатели будут компенсировать часть расходов на оплату труда или ЕСВ за трудоустройство некоторых категорий зарегистрированных безработных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Работодатель, который трудоустроит человека, зарегистрированного безработным более 6 месяцев, будет получать от государства компенсацию ЕСВ в течение года", - пояснила она.

Она также добавила, что государство будет компенсировать работодателю половину расходов на оплату труда трудоустроенного участника боевых действий, молодежи, одиноких родителей, родителей детей с инвалидностью, лиц предпенсионного возраста, лиц с инвалидностью и других уязвимых категорий граждан.

Шуляк подчеркнула, что в соответствии с принятым законопроектом изменится размер и продолжительность выплаты пособия по безработице в зависимости от страхового стажа лица.

"Сегодня в Украине более трехсот тысяч человек зарегистрированы безработными. В это нелегкое время государство должно создать все необходимые условия для того, чтобы работодатели имели стимул трудоустраивать лиц, ищущих работу, платили налоги и приближали Украину к победе", - подытожила Шуляк.

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