Шуляк: найближчим часом парламент ухвалить законопроект про компенсацію за зруйноване житло

Одним з пріоритетів Верховної ради є забезпечення житлом українців, які втратили його через військову агресію РФ.

"Це одна з головних наших ініціатив, вона вже прийнята у першому читанні та готується до другого. Це законопроект №7198 про державну компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло. Ми розробляємо механізм, щоб люди, яки втратили свої домівки, обов’язково отримали нові квадратні метри там, де вони оберуть - у своєму або іншому селі чи місті", - пояснила Шуляк.

Вона запевнила, що затримки з ухваленням цього законопроекту не буде, і його можуть ухвалити під час найближчого засідання парламенту, яке ймовірно відбудеться цього тижня.

"Це для нас першочергове завдання. Постраждалі люди мають бути впевненими, що держава забезпечить їх житлом - всіх українців, яки виїхали за кордон або є внутрішніми переселенцями. Ми хочемо, щоб усі повернулися та мали можливість безпечно й комфортно жити в Україні", - сказала Шуляк.