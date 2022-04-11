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Шуляк: найближчим часом парламент ухвалить законопроект про компенсацію за зруйноване житло

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Одним з пріоритетів Верховної ради є забезпечення житлом українців, які втратили його через військову агресію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Це одна з головних наших ініціатив, вона вже прийнята у першому читанні та готується до другого. Це законопроект №7198 про державну компенсацію за зруйноване внаслідок війни житло. Ми розробляємо механізм, щоб люди, яки втратили свої домівки, обов’язково отримали нові квадратні метри там, де вони оберуть - у своєму або іншому селі чи місті", - пояснила Шуляк.

Вона запевнила, що затримки з ухваленням цього законопроекту не буде, і його можуть ухвалити під час найближчого засідання парламенту, яке ймовірно відбудеться цього тижня.

"Це для нас першочергове завдання. Постраждалі люди мають бути впевненими, що держава забезпечить їх житлом - всіх українців, яки виїхали за кордон або є внутрішніми переселенцями. Ми хочемо, щоб усі повернулися та мали можливість безпечно й комфортно жити в Україні", - сказала Шуляк.

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Олена Шуляк