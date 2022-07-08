ru ua
Пт, 08 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шуляк: бізнес не штрафуватимуть за прострочення звітності під час війни

Новость на русском →
П'ятниця 08 липня 2022 19:36
Шуляк: бізнес не штрафуватимуть за прострочення звітності під час війни Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада ухвалила законопроект №7378, завдяки якому бізнес звільняють від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу", співавтор документа Олену Шуляк.

"Держава продовжує підтримувати підприємців і бізнес в умовах війни. Саме тому ми прийняли рішення скасувати штрафи за невчасно подану фінансову звітність. Відтепер оприлюднити фінансову звітність разом з відповідними звітами за весь період можна на своїй вебсторінці або своєму вебсайті протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення", - заявила вона.

Також юридичні особи не будуть нести відповідальність за порушення строків оприлюднення:

  • річної консолідованої фінансової звітності;
  • аудиторськими звітами;
  • звітом про управління;
  • консолідованим звітом про управління;
  • звітом про платежі на користь держави;
  • консолідованим звітом про платежі на користь держави.

"Ми змінюємо наше законодавство так, щоб воно працювало в інтересах бізнесу і стимулювало його до розвитку, попри складні часи російської агресії з боку РФ", - підсумувала Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк бизнес
NEWS
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
Резніков: понад мільйона українців у формі задіяно в обороні країни
DAILY
Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Що відбувається між Зеленським і Залужним. І звідки взявся "виїзний" скандал