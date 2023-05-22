Шуляк: безопасность, энергоэффективность, экологичность и безбарьерность - новые стандарты строительства жилья

"Мы отдаем себе отчет, что вражеские обстрелы будут продолжаться, поэтому мы пересматриваем систему гражданской защиты. Будет новая система укрытий и бомбоубежищ, будут использоваться сооружения двойного назначения, паркинги. Поэтому при планировании новых территорий, проектировании новых зданий вопрос безопасности будет номером один", - отметила главы партии.

Шуляк подчеркнула, что вторым важным критерием в строительстве домов и сооружений будет энергоэффективность.

"Мы пережили зимой энергетический шантаж со стороны РФ. Поэтому мы не можем себе позволить отапливать воздух. Восстановление будет происходить по новым стандартам", - пояснила Шуляк.

Третье, по ее словам, это экологические нормы, которые должны соответствовать стандартам Европейского Союза.

"Мы не будем использовать те строительные материалы, которые запрещены в ЕС, в частности, асбест. Важно, чтобы материалы после разрушений из асбеста не были захоронены в земле, чтобы наши грунты не были уничтожены. Нужно перерабатывать строительный мусор, чтобы повторно использовать его. Только в Бучанском районе есть 10 миллионов тонн строительного мусора. А сколько в Харькове и области?" - объяснила нардеп.

Что касается безбарьерности домов, Шуляк напомнила, что на сегодня разработаны справочники, которые помогут органам власти, архитекторам и проектировщикам переосмысливать подходы к проектированию объектов во время восстановления.

Напомним, парламент принял инициированный главой партии "Слуга народа" Еленой Шуляк законопроект №7198 о выплате компенсации владельцам уничтоженного и поврежденного имущества.

Президент подписал этот законопроект 17 марта. В настоящее время выплаты могут оформить владельцы квартир с повреждениями, подлежащими ремонту.