Ищут замену Пушичу: "Шахтер" контактировал с тренером Степаненко, которого сватали в клуб Зубкова

По данным турецкого СМИ, "горняки" предлагали перспективному 38-летнему наставнику заменить Марино Пушича у руля чемпионов Украины. Однако не получили положительного ответа.

Туран решил завершить текущий сезон в "Эюпспоре", команде, к которой зимой присоединился экс-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко. Коллектив, представляющий один из районов Стамбула, лишь первый сезон выступает в местной Суперлиге, однако стал главной сенсацией первенства и занимает сейчас пятую строчку в турнирной таблице.

Туран намерен доработать в "Эюпспоре" как минимум до конца текущего сезона. Это его первый серьезный опыт в тренерской карьере, и, вероятно, он рассматривает его как шанс укрепить свою репутацию в Турции.

К перспективному тренеру присматриваются также гранды местного футбола. Так по информации Fanatik, с Тураном на предмет сотрудничества контактировали представители "Трабзонспора", но тоже получили отказ. Накануне клуб, за который выступают три украинца - Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, уволил главного тренера Шенола Гюнеша. Его место занял другой известный в прошлом турецкий футболист Фатих Текке.

Кто такой Арда Туран

38-летний уроженец Стамбула, воспитанник "Галатасарая". Игровое амплуа - атакующий полузащитник. Во время карьеры футболиста девять лет провел в Испании, выступая за "Атлетико" (2011-2015 годы) и "Барселону" (2015-2020). Сыграл 99 матчей за национальную сборную (забил 16 голов).

Завершил активные выступления в 2022-м в родном "Галатасарае". А в апреле 2023-го возглавил "Эюпспор". С этой командой выиграл второй дивизион Турции и вышел в элиту местного футбола.