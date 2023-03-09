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Ищут пушечное мясо. Гауляйтер Балицкий приказал создать "Народное ополчение"

Фото: гауляйтер Балицкий приказал создать "Народное ополчение" (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий издал указ о создании так называемого "Народного ополчения".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Никто не хочет воевать "за Россию", даже сами россияне. Так что "добровольцев" в ряды пушечного мяса ищут на временно оккупированных территориях Украины", - пишет Федоров.

По словам городского головы, границы приказа размыты, однако в "добровольцы" берут всех подряд, как граждан России, так и "лиц без гражданства". "Ополченцев" планируют привлекать к охране порядка и важным объектам жизнеобеспечения области, а также защите госсобственности.

Соответствующим приказом Балицкий подтверждает недееспособность русской армии.

"Напомню, один ручной "добровольческий" батальон - имени советского тирана Судоплатова - у Балицкого уже есть. Однако его добровольцы способны воевать только на камеры росСМИ", - добавил Федоров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что среди российских мобилизованных отмечается резкий рост недовольства из-за действий руководства на фоне больших потерь.

Тем временем вступил в силу "указ" другого гауляйтера, а именно Дениса Пушилина о создании военкоматов во временно оккупированном Мариуполе.

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