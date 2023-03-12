Искали Patriot. Гуменюк объяснила одну из целей РФ во время последней массированной атаки

Россия во время последней массированной атаки 9 марта искала в Украине комплексы ПВО Patriot. Поэтому враг совершил несколько волн запусков ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы понимали и ожидали накопления сил и средств, отслеживали тщательно действия врага и понимали, что готовятся волнообразные атаки. Но, напомню, мы все были готовы к тому, что они будут выискивать новую тактику действий, в том числе противодействие нашему ПВО", - отметила она.

Гуменюк объяснила, что россияне сначала традиционно запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", чтобы выявить противовоздушную оборону. Затем оккупанты совершили удары разными типами ракет.

За этим последовала волна запусков вражеских беспилотников, чтобы разведать последствия ударов. В конце Россия выпустила по Украине баллистические ракеты, в том числе и "Кинжалы".

"Совершенно очевидно, что такую тактику враг использовал для того, чтобы хоть какие-то победы себе приписать. И проверить нашу готовность на них реагировать. Немалую роль в этом сыграла такая предварительная информация о том, что уже Украина оснащена системами типа Patriot. И они пытались убедиться, так ли оно на самом деле", - добавила спикер.

Есть ли в Украине Patriot?

Напомним, недавно издание Financial Times заявило, что в Украину якобы уже прибыла одна из двух обещанных систем ПВО Patriot. СМИ отмечали, что комплекс еще не используется украинскими бойцами.

Однако спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг эту информацию.

"Нет пока, не видел", - сказал Игнат.

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