RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шуфричу сообщили о подозрении в госизмене

Фото: Нестор Шуфрич (РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Народному депутату Украины Нестору Шуфричу сообщили о подозрении в государственной измене. Собрана доказательная база о его антиукраинской деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Выполнял задание агента ФСБ 

Согласно данным следствия, Шуфрич сотрудничал и выполнял задания агента ФСБ, бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал российскую агентуру в Украине. 

Стоит напомнить о том, что агент ФСБ сбежал в Москву еще в 2014 году. На территории страны-террориста он создал "кротоферму" для подрывной деятельности против Украины. В частности он курировал бывшего начальника управления СБУ в АРК Крым Олега Кулиниа, которого подозревают в государственной измене. Последнего задерживал лично действующий глава СБУ Василий Малюк. 

 Подрыв деятельности в информационной сфере 

Одной из задач Шуфрича был подрыв деятельности в информационной сфере. Народный депутат распространял нарративы Кремля о том, что Украина якобы "искусственное образование" и имеет единую историю со страной-террористом Россией. Таким образом он пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе.

"Сейчас по местам жительства фигуранта и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы", - добавляет СБУ.

Обыски у Шуфрича 

Сегодня у народного депутата Нестора Шуфрича состоялись обыски во время которых был обнаружен документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. В частности он предусматривает переименование регионов в так называемые "края", широкую автономию, проведение выборов и формирование отдельного правительства, а также парламента. 

В частности, во время обысков у подозреваемого обнаружили целый ряд запрещенной советской символики: запрещенные георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы россиян, ордена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНестор ШуфричВойна в Украине