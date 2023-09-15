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Шуфричу начали выбирать меру пресечения, но за закрытыми дверями

Фото: Нестор Шуфрич, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Печерский районный суд Киева в пятницу, 15 сентября, начал выбирать меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина по зданию суда.

Шуфричу начали выбирать меру пресечения, однако заседание будет проходить в закрытом режиме.

Следует отметить, что сам нардеп и его адвокаты настаивали на проведении открытого заседания. А вот прокуратура наоборот – просила у суда закрытого режима. Это якобы связано с необходимостью сохранения гостайн.

Что известно о деле Шуфрича

Сегодня утром стало известно, что к нардепу Шуфричу пришла с обысками Служба безопасности Украины. Правоохранители обнаружили дома у нардепа георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию русских кителей и советских документов.

У Шуфрича, по данным источников РБК-Украина, также был найден документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На документе также есть подпись бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене.

Позже СБУ сообщила, что нардепу Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. По делу говорится, что он работал на Владимира Сивковича - агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО. Сивкович координировал российскую агентурную сеть Украины.

Больше о том, кто такой Нестор Шуфрич, читайте в материале РБК-Украина .

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