Шуфрича уволили с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова

За такое решение проголосовало 258 нардепов.

При этом Шуфрич остается одним из трех членов Комитета. Его нельзя лишить членства, ведь для существования самого Комитета нужно по меньшей мере три человека.

По словам Железняка, исполняющим обязанности главы Комитета станет нардеп Евгений Брагар.

В то же время на следующей неделе парламент должен получить предложение о назначении постоянного главы. Им может стать депутат из группы "Доверие" Павел Бакунец.

Дело Шуфрича

15 сентября к нардепу пришли с обысками. Правоохранители обнаружили у него дома георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

По данным источников РБК-Украина, у Шуфрича также нашли документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На нем также есть подпись бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука.

Позже Шуфричу объявили подозрение в госизмене. Он мог работать на агента ФСБ и бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, который координировал российскую агентурную сеть в Украине. После этого Шуфрича арестовали.

Больше о том, кто такой Нестор Шуфрич, - читайте в материале РБК-Украина.

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