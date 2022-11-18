Шуфрич и Суркис покидают состав НОК после скандала

Народные депутаты Нестор Шуфрич и Григорий Суркис выйдут из состава НОК. Уже обратились с соответствующими заявлениями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав НОК Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями президенту НОК Вадиму Гутцайту", - пишет пресс-служба.
В свое время депутаты входили в состав ныне запрещенной партии в Украине "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Отметим, что вчера, 17 ноября, был избран новый президент Национального олимпийского комитета. Им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.
Также в состав НОК вошли:
Уже на следующий день Андрей Шевченко отказался от работы в комитете .
"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными", - написал он в своем Facebook.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.