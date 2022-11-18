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Шуфрич и Суркис покидают состав НОК после скандала

Фото: Нестор Шуфрич, народный депутат Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Народные депутаты Нестор Шуфрич и Григорий Суркис выйдут из состава НОК. Уже обратились с соответствующими заявлениями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

"Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав НОК Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями президенту НОК Вадиму Гутцайту", - пишет пресс-служба.

В свое время депутаты входили в состав ныне запрещенной партии в Украине "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Отметим, что вчера, 17 ноября, был избран новый президент Национального олимпийского комитета. Им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Также в состав НОК вошли:

  • Григорий Суркис;
  • Александр Усик;
  • Андрей Шевченко;
  • Марина Бех-Романчук;
  • Лилия Подкопаева;
  • Нестор Шуфрич;
  • Елена Садовничая;
  • Андрея Власкова;
  • Виктор Миц.

Уже на следующий день Андрей Шевченко отказался от работы в комитете .

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными", - написал он в своем Facebook.

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олімпійський комітет