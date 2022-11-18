Шуфрич и Суркис покидают состав НОК после скандала

"Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав НОК Украины. Они уже обратились с соответствующими заявлениями президенту НОК Вадиму Гутцайту", - пишет пресс-служба.

В свое время депутаты входили в состав ныне запрещенной партии в Украине "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Отметим, что вчера, 17 ноября, был избран новый президент Национального олимпийского комитета. Им стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Также в состав НОК вошли:

Григорий Суркис;

Александр Усик;

Андрей Шевченко;

Марина Бех-Романчук;

Лилия Подкопаева;

Нестор Шуфрич;

Елена Садовничая;

Андрея Власкова;

Виктор Миц.

Уже на следующий день Андрей Шевченко отказался от работы в комитете .

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойными", - написал он в своем Facebook.