Штурмовали Авдеевку и Бахмут. Суд вынес приговор еще трем российским боевикам

Украинский суд вынес приговор еще трем боевикам террористической организации "Л/ДНР" и группировки российского генштаба "Шторм".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

С начала полномасштабного вторжения России, преступники принимали активное участие в боевых действиях на восточном фронте. Наши воины взяли их в плен во время боев в Донецкой области.

Среди осужденных:

37-летний уроженец Луганской области, который в конце февраля 2022 года добровольно присоединился к так называемому "204-му стрелковому полку народной милиции "ЛНР". Там его привлекли в состав штурмовых отрядов, которые пытались прорвать оборону в районе Бахмута в марте текущего года. Ему назначено 15 лет тюрьмы;

боевик, который в 2019 году добровольно вступил в ряды подконтрольного российским оккупантам "2-го батальона "ДНР". Преступник обстреливал позиции наших воинов в районах Васильевки и Каменки в Донецкой области. В начале 2023 года штурмовал населенные пункты под Авдеевкой. Получил 13 лет тюрьмы;

боевик группировки "Шторм", который попал в плен в боях за Красногоровку в Донецкой области. Житель временно оккупированного Дебальцево в 2015 году вступил в преступный дивизион и впоследствии перевелся в террористическую группировку "Восток". С начала войны присоединился к подразделениям регулярных войск России.

"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в совершении особо тяжких преступлений против Украины", - добавляет СБУ.