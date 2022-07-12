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Штурмова зброя - це головна причина загибелі дітей у США, її потрібно заборонити, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Штурмова вогнепальна зброя є головною причиною загибелі американських дітей. За останні два десятиліття від шутінга померли більше неповнолітніх, ніж поліцейських і військових при виконанні разом узятих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена.

"Зброя є основною причиною загибелі дітей у Сполучених Штатах, випереджаючи автомобільні аварії та рак. За останні два десятиліття в США від вогнепальної зброї загинуло більше школярів старших класів, ніж поліцейських при виконанні і знаходяться на дійсній службі військових разом узятих", - заявив Байден.

Він також зазначив, що має намір заборонити в країні володіння штурмовою зброєю і не зупиниться, поки не доб'ється поставленої мети. Одночасно з цим, президент США підтримує Другу поправку до Конституції, яка гарантує право володіти зброєю.

Раніше стало відомо, що Джо Байден планує ввести надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я через скасування легалізації права на аборт.

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