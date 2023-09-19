Штурмовики показали, как зачищали Андреевку от оккупантов (видео)

"Зачистка подходов к Андреевке. Враг не терял надежды отбиться и сохранить позиции вокруг поселка", - говорится в сообщении.

Штурмовикам приходилось продвигаться под постоянным минометным обстрелом, в ближнем бою.

"Несогласных сдаться ликвидировали, а лесополосу отбили", - констатировали военные, добавив, что десять оккупантов ликвидировали, а восемь ранили.

Освобождение Андреевки

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что украинские военные освободили от россиян село Андреевка Бахмутского района Донецкой области. 15 сентября эту информацию подтвердили штурмовики. А 18 сентября ВСУ подняли украинский флаг над Андреевкой.

За последние сутки, по даным спикера Генштаба Андрея Ковалева, за минувшие сутки оккупанты атаковали позиции ВСУ, пытаясь вернуть ранее утраченные позиции в районе Андреевки, Работино и Клищеевки.

Отметим, днем ранее, 18 сентября, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказывал, что ВСУ пробили линию обороны россиян в районе Бахмута. Сейчас враг пытается контратаковать, но безуспешно.