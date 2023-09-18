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Штурмовики показали бой за освобожденную Клищеевку (видео)

Фото: военные показали один из боев за освобожденную Клищеевку Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военніе показали, как освобождали село Клищеевка Донецкой области. На видео попал один из боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Бой за Клищеевку глазами штурмовиков бригады "Лють" Гвардии наступления", - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как штурмовики уничтожают вражеские танки, ведут уличные перестрелки и находячть места расположения российских окупантов, расположенных в полуразбитых зданиях и домах.

Освобождение Клищеевки Донецкой области

17 сентября ВСУ освободили Клищеевку под Бахмутом. При этом несмотря на контроль Сил обороны над населенным пунктом, россияне пытаются захватить село. Уже в понедельник, 18 сентября, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освободжение Клищеевки. По данным Маляр,  ВСУ ведут наступательные операции на Бахмутском направлении без применения дополнительных ресурсов и материальных средств.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьБахмут