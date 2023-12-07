Штурмы россиян на Донбассе и маневры ВСУ под Херсоном. Что происходит на фронте в начале зимы

При подготовке материала использовались: аналитика Института изучения войны (ISW) и украинского проекта DeepState, заявления военных спикеров, сводки Генерального штаба ВСУ, а также комментарии экспертов Вадима Гетьмана и Константина Машовца.

Россия активизировала штурмы Авдеевки. Дедлайн – середина декабря

На прошлой неделе резко активизировались штурмы Авдеевки. По словам спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александра Штупуна, после некоторого затишья из-за плохой погоды, примерно в два раза возросло число артиллерийских обстрелов и авиаударов. Кроме того, на этом участке снова повалила вражеская пехота.

Битва за Авдеевку остается ключевым сражением осени-зимы 2023 года. Для россиян это возможность закрыть год на победной ноте, захватив город, практически прилегающий к оккупированному Донецку. И если до этого они в основном штурмовали южную промзону, то теперь давят к северу в районе села Степное и возле местного коксохимического завода (АКХЗ).

Российская пропаганда говорит о достижениях в промзоне АКХЗ, но действующая здесь 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ опровергает. Как сообщили в ее Telegram-канале, враг постоянно идет на штурмы, но все попытки продвинуться безуспешны. Для россиян это предприятие имеет "сакральное" значение, как в свое время мариупольская "Азовсталь". По заводу бьют из разных вооружений, там часто вспыхивают пожары, порой россияне доходят до забора, но отступают под ответным огнем.

Самая тяжелая ситуация на северном фасе Авдеевского выступа. В течение нескольких дней россияне атаковали в направлении сел Новокалиново и Степное. Тактическое значение последнего объяснил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, село прикрывает основные пути снабжения, поэтому любое продвижение, по сути, грозит окружением авдеевского гарнизона.

Россияне активизировали штурмы Авдеевки и теперь пытаются зайти с севера (фото deepstatemap.live)

Отметим, в полутора километрах к югу от Степного начинается территория коксохима, который россияне безуспешно штурмуют более месяца. Не меньшую опасность несет клин между селом и заводом. Успех позволит им не только подойти к Орловке, до которой около трех километров, но и фактически начать окружение АКХЗ с севера. Крайние новости с этого участка внушают осторожный оптимизм.

"Были очень серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет, (село, – ред.) полностью контролируется Вооруженными силами Украины", – сообщил Барабаш.

Тем не менее ситуация угрожающая. Узкое место украинской логистики находится в четырехугольнике Тоненькое, Северное, Ласточкино и Орловка, имеющем ключевое значение для Авдеевского района обороны, рассказал РБК-Украина координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. А что касается продвижения с юга, то противник до сих пор не может закрепиться на промзоне и выйти к частному сектору.

"Они пытаются идти в лобовую на "промку" по Ясиноватскому переулку, продвинулись метров на 400. Также лезут из района Виноградники, но саму "промку" не могут зачистить уже которые сутки, не могут зайти даже за коммунальный дворик, где раньше находился наш контрольно-наблюдательный пункт. Поэтому в сам город россияне не пробились", – отметил военный обозреватель.

По мнению майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, оккупанты торопятся добиться хоть каких-то успехов на фронте к середине декабря. Судя по всему, приоритет на Авдеевке, поскольку в этом районе сосредоточено около 40 000 российских военных.

"Это примерно в пять раз больше, чем наш гарнизон. Почему такой дедлайн? Именно тогда Владимир Путин должен объявить о том, что будет баллотироваться в президенты, хотя мы все понимаем, кого там выберут. Как раз будет 90 дней до выборов, которые должны пройти 15 или 17 марта. Ему нужны позитивные новости с фронта, поэтому не жалея личного состава, россияне будут пытаться добиться успехов в Авдеевке", – подчеркнул он в беседе с изданием.

Силы обороны делают все возможное в нынешних условиях. Основная задача – уничтожение врага, и его потери уже самые большие с начала полномасштабного вторжения: более тысячи человек в день, фактически по батальону, и это существенные потери даже для российской армии.

Авдеевские штурмы продолжаются с 10 октября. В первой волне наступали колонны бронетехники, которые были разбиты. Во второй – противник меньшими колоннами пытался продвинуться сразу с нескольких направлений. В третьей – сосредоточился на пехотных атаках. Не исключено, что как только погода станет более благоприятной, бронетехнику снова массово кинут в бой.

Марьинка в руинах, и враг захватил большую часть

Еще одно из самых долгих сражений – битва за Марьинку. Это тоже пригород оккупированного Донецка, до полномасштабного вторжения там проживало около 10 000 человек. Сейчас Марьинка разрушена до основания, судя по опубликованным видео, даже больше, чем Бахмут.

В начале месяца российская пропаганда поспешила объявить об очередной победе. Оккупанты подняли флаг над одним из последних домов в юго-западной части и заявили о якобы котле для украинских защитников. В то же время часть Z-военкоров признавала, что говорить о полном контроле преждевременно, сплошные руины хорошо просматриваются с воздуха, что осложняет продвижение в Марьинке и на подступах к ней.

Марьинка по большей части захвачена российскими войсками (фото deepstatemap.live)

Как полагает британская разведка, захват Марьинки является частью осенней кампании РФ с целью в перспективе расширить контроль на всю Донецкую область. В настоящее время, вероятно, захвачена большая часть, на которой была жилая застройка, хотя на западной окраине все еще стоят Силы обороны Украины.

"Дело не в населенном пункте. Он в оперативном отношении большой роли не играет, россиянам нужно лишь направление. Нет других причин, почему бы им была нужна Марьинка", – говорит Константин Машовец.

Удержание руин любой ценой не имеет большого стратегического смысла. И даже если придется отойти, то никаких принципиальных изменений на восточном фронте от Купянска до Угледара не произойдет, считает Алексей Гетьман.

"Оборона сместится на запад, там много позиций. Куда именно, будут решать штабы Восточной группировки. Но ни захвати Авдеевки, ни захват Марьинки не будет означать прорыв линии фронты. Возможно, будет как с Бахмутом. Оккупанты его захватили, а дальше все – фактически без продвижений уже несколько месяцев", ­– отметил он.

Российская пропаганда часто выдает желаемое за действительное, и в ситуации с Марьинкой такая же картина. Жестокие бои продолжаются, войска агрессора ее не взяли, хотя военно-политическое руководство РФ ставит дедлайн до конца года.

"Этого не выйдет. И ни на что больше враг в принципе не способен", - считает спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.

Инициатива под Бахмутом перешла к россиянам

Освободив к середине сентября Клещиевку и Андреевку, украинские войска не смогли развить успех, и сейчас инициатива в большей степени перешла к россиянам. На южном фланге сдержать стянувшего резервы противника в целом удается, но на северном ситуация ухудшается – там фиксируют продвижение от Берховки на пару километров.

По некоторым данным, оккупанты могли частично занять поселок Хромово, который может стать важной точкой для наступления на восток. На карте DeepState населенный пункт частично в серой зоне, в отчетах указывается, что россияне заняли опорный пункт в районе Богдановки и продолжают искать пути на Хромово. От него по прямой около пяти километров к Часову Яру, и роспропаганда уже в предвкушении битвы за этот населенный пункт.

"От Бахмута до Хромово не километры, это, грубо говоря, восточная окраина или дополнительный квартал. Можно ли считать их продвижение серьезным? Вряд ли. Тем более есть информация, что атаки отразили. Там бои, как и по всей линии фронта. Это не Первая мировая война в окопах, когда можно было точно провести линии. Войска занимают определенные позиции, быстро их меняют, и фронт нечеткий. Говорить, что россияне что-то там серьезное контролируют, – это преувеличение", – считает Гетьман.

Инициатива под Бахмутом за противником (фото deepstatemap.live)

На южном фланге россияне пытаются выйти к высоте возле Клещиевки и давят на Андреевку. По предварительным данным, в крайних домах последней уже может находиться враг, но эта информация пока не подтверждается, подчеркивают в DeepState.

По словам спикера Сухопутных войск Владимира Фитьо, перед штурмами оккупанты активно обстреливают наши позиции из артиллерии, а если позволяет погода, задействуют авиацию. Украинские бойцы - в активной обороне, при удобном случае переходят в атаку и улучшают тактическое положение.

Новые позиции на левобережье Херсонской области. Но пока не расширение плацдарма

Под конец ноября президент Владимир Зеленский приехал в Херсон на совещание с военными. Обсуждалась, в частности, оперативная ситуация, ход боевых действий, планы и дальнейшие действия на левом берегу Днепра.

Операции морской пехоты здесь проходят в нескольких точках. Одна из них – район села Крынки в 18 км на запад от оккупированной Новой Каховки. Там ведутся стрелковые бои, противник наносит удары управляемыми авиационными бомбами и поливает побережье артиллерийским огнем. Предположительно, наши подразделения пытались продвинуться к югу от Крынок, но подтверждения нет. Тем временем вражеская группировка "Днепр" стягивает силы.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на геолоцированные кадры пишут о боях в населенном пункте Белогрудово в 11 км на юго-запад от Херсона. И полагают, что Силы обороны недавно заняли позиции в этом районе, добавляя, что остров Белогрудов по большей мере еще под контролем российских войск.

Ситуация динамичная, за Белогрудов идут бои, по последним данным, противник провел ротацию, рассказал РБК-Украина Константин Машовец. Пока точно просматриваются плацдармы в районе Крынок, севернее Подстепного и между Антоновскими мостами – автомобильным и железнодорожным. По его мнению, их роль в том, чтобы отодвинуть российскую артиллерию, обезопасив Херсон и правобережье.

Серая зона на левобережье протянулась условно от Голой Пристани до Новой Каховки (фото deepstatemap.live)

О расширении плацдармов говорить рано. По крайней мере пока украинские штурмовые группы постоянно перемещаются, не закрепляясь на стационарных позициях. А противник перебросил дивизию ВДВ, чтобы выдавить наш авангард с левого берега и не дать возможности сформировать реальный плацдарм.

"Пока его нет, мы стараемся закрепиться, вести контрбатарейную борьбу. До того, как мы получим устойчивый плацдарм, нужно еще многое сделать. Например, он должен протянуться вдоль Днепра не менее чем на 20 км и вглубь тоже на 20 км. Когда мы получим контроль над квадратом 20х20, можно будет говорить о каких-то понтонных переправах, о переброске дополнительных сил и наступательных действиях. Пока же это подготовка к созданию плацдарма, а наши войска постоянно перемещаются по узкой полосе от Голой Пристани до Казачьих Лагерей", – объяснил Алексей Гетьман.

Что касается другого участка южной оси – в пределах Запорожской области – ВСУ ведут наступательные действия в направлении Мелитополя, но без подтвержденных успехов. Российские войска не оставляют попыток пробиться к югу и к западу от Работино, все атаки отражаются. Та же картина к югу и юго-востоку от Великой Новоселки (Донецкая область) на Бердянском отрезке.

Фортификации на всех направлениях. Означает ли это переход к глухой обороне?

На совещании в Херсоне обсуждался вопрос фортификаций, и принято решение ускорить строительство укреплений. Причем сразу на всех направлениях.

"Конечно, это прежде всего Авдеевское, Марьинское и другие направления в Донецкой области - максимум внимания. Харьковщина - это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск - Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг - Херсонская область", – отметил Владимир Зеленский.

Средства на строительство уже выделяют. В ноябре стало известно о работах на порядка 170 объектах в Днепропетровской области, а на днях Кабинет министров выделил более 31 млн гривен на фортификации в Запорожской. И если юг и восток в целом укладываются в логику происходящего на фронте, то дополнительные меры по приграничным с Беларусью регионам наталкивают на мысли о новом вторжении с севера.

Беларусь остается союзником России, предоставляя свою территорию агрессору, поэтому инженерные сооружения полевого типа нужно менять на капитальные, объясняет Машовец.

"Никто не скажет, что будет дальше, но с точки зрения военного искусства иметь подготовленные линии лучше, чем не иметь. Как при обороне, так и при наступлении. Кстати, они во многом упрощают подготовку и организацию наступательных действий, позволяя оборудовать районы сосредоточения и развертывания войск", – подчеркнул он.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются: новые фортификации не означают, что украинская армия перейдет в глухую оборону и перестанет наступать.

"Оборона все равно будет активной. Но зимой лучше держать ее в обустроенных местах, где можно не только укрыться от осколков, но хотя бы погреться возле буржуйки. Слова президента были не про глухую оборону. В одном из интервью он заявил о новой фазе, о войне в зимний период. Мы понимаем, что, возможно, не на севере, но точно на востоке враг будет вести атакующие действия. Фортификации нужны, чтобы снизить потери с нашей стороны и максимально сдерживать врага. Переход в оборону на некоторых участках – это обычная военная практика", – подытожил военный эксперт Алексей Гетьман.