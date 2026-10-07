Штурм грузовиком с оружием: терминал "Бориваж" захватили силой неизвестные лица

Терминал вернули владельцу через суд неделю назад

Еще 29 сентября терминал возвращали по процедуре: на основании решения суда, вступившего в законную силу, при участии Государственной службы охраны и под надзором более сотни правоохранителей. Работникам бывшего арендатора дали время спокойно собрать вещи.

Но 7 октября все выглядело иначе. По словам владельца, нападавшие, имевшие огнестрельное и холодное оружие, протаранили ворота грузовиком и жестоко избили охрану арматурой. По меньшей мере, одного охранника госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Это не спор об имуществе, а силовом захвате. Неделю назад мы вернули терминал по решению суда - спокойно, без всякого насилия, под наблюдением более сотни правоохранителей. Сегодня решение суда просто перечеркнули силой", - говорит директор ООО "Агротерминал Логистик" Александр Иртюго.

После захвата на территорию прибыл Сергей Фролов – почетный гендиректор ООО "Терминал "Бориваж", ранее арендовавший комплекс.

По словам владельца, он занял рабочее место директора. В компании убеждены, что нападение совершили в интересах менеджмента бывших владельцев.

Детали дела о "Бориваже"

Терминал принадлежит ООО "Агротерминал Логистик" с 2016 года. 30 июня 2026 года Хозяйственный суд города Киева по делу №910/11034/24 (910/14853/25) признал недействительным договор аренды с ООО "Терминал "Бориваж" и обязал компанию вернуть имущество.

17 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил решение без изменений - оно вступило в законную силу и является обязательным к исполнению.

На место штурма вызвали патрульную полицию и спецподразделение КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия). Но, как утверждают в компании, нападавших так никто и не остановил.

"По нашей информации, нападение совершали люди из охранной компании "Самсон". Нам известно о связях этой компании с руководством областной полиции, и мы не исключаем, что именно этим объясняется бездействие правоохранителей. Требуем, чтобы ДБР проверило эти обстоятельства, а нападающие и те, кто их организовал, понесли ответственность", - подчеркнул он.